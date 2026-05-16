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Vende la sua azienda per $1,7 miliardi, ne dona $240 milioni ai suoi dipendenti. «Il successo si divide»

Ilena D’Errico

16 Maggio 2026 - 20:29

Ottiene 1,7 miliardi di dollari dalla vendita della sua azienda e ne dona 240 milioni ai dipendenti che lo hanno sempre affiancato.

Vende la sua azienda per $1,7 miliardi, ne dona $240 milioni ai suoi dipendenti. «Il successo si divide»
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Sono sempre di più i dipendenti che subiscono un trattamento ingiusto sul luogo di lavoro. La percentuale di personale che si sente demotivato e ritiene di non ricevere il giusto riconoscimento è tristemente alta, ma ci sono anche delle controtendenze positive. In questi anni, infatti, stanno crescendo anche le aziende che apprezzano il valore dei lavoratori e soprattutto si rendono conto che dalla loro soddisfazione dipende la crescita dell’attività. Premi e quote societarie stanno cominciando a diventare più comuni, anche se sono ancora lontane da diventare una prassi.

Pochissimi, però, possono dirsi generosi come Graham Walker, l’imprenditore statunitense che quando ha venduto la sua azienda ha scelto di condividere parte del guadagno con coloro che lo avevano accompagnato in quel risultato. A fronte di una vendita da 1,7 miliardi di dollari ne ha condivisi 250 milioni con i dipendenti. Forse è proprio questo uno dei motivi per cui Walker ha avuto tanto successo e soprattutto per cui sarà sempre ricordato.

Vende l’azienda per 1,7 miliardi di dollari e ne regala 250 milioni ai dipendenti

Graham Walker è l’ex proprietario di Fibrebond, l’azienda fondata dal padre Claude nel 1982, in Louisiana. Quando Fibrebond era sotto le redini di Claude Walker, che l’ha acquistata con i proventi della vendita di un’altra attività, produceva inizialmente strutture per apparecchiature telefoniche ed elettriche, per poi espandersi ulteriormente nel settore. Tutto andava per il meglio finché nel 1998 la fabbrica è stata distrutta da un incendio, circostanza che insieme allo scoppio della bolla dot-com ha costretto Claude Walker a ricominciare da zero. Nei primi anni 2000 Fibrebond si è ritrovata con appena tre clienti e ha dovuto ridurre il personale da 900 a 320 persone, anche perché nel frattempo non ha mai smesso di riconoscere loro gli stipendi dovuti.

La ripresa dell’azienda si è poi consolidata con l’arrivo di Graham qualche anno dopo, che ha saldato i debiti con la vendita dei beni e cominciato l’espansione verso nuovi mercati. Fibrebond era lontana dalle prospettive rosee di un tempo, ma nel 2013 ha scelto di espandersi con una nuova divisione di costruzione industriale. Graham Walker si è assunto un bel rischio, investendo circa 150 milioni di dollari nelle infrastrutture per i data center, ma è stato ben ripagato. L’espansione del settore ha garantito a Fibrebond una crescita notevole, finché l’aumento dell’uso di internet durante la pandemia e il picco dell’intelligenza artificiale hanno messo la ciliegina sulla torta.

In 5 anni le vendite dell’azienda sono cresciute quasi del 400%, quindi Graham ha scelto che era il momento di raccoglierne i frutti. Nelle trattative per la vendita di Fibrebond ha messo subito in chiaro che parte del ricavato sarebbe spettata ai dipendenti, con una clausola che riservava loro il 15% dell’importo concordato. Quando nel 2025 ha venduto Fibrebond alla società di gestione energetica Eaton, Graham ha onorato la sua promessa, dividendo 240 milioni di dollari tra i 540 dipendenti a tempo pieno che lo avevano seguito fino ad allora.

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“Il successo si divide”

Ai pubblici complimenti per la lealtà mostrata al personale, Graham ha risposto semplicemente che il successo si divide tra coloro che lo hanno costruito. In effetti, ha pensato proprio a tutto, garantendo il pagamento del bonus direttamente dall’acquirente affinché non fosse tassato due volte e diviso con equità tra i dipendenti, a seconda delle circostanze. I lavoratori che hanno compiuto 65 anni o più hanno ricevuto subito l’intero pagamento, mentre gli altri riceveranno un rimborso a rate per 5 anni, a patto che rimangano all’interno dell’azienda. Un’ottima soluzione per tutti, che infatti hanno calorosamente ringraziato e festeggiato l’avvenimento, raccontando di come il bonus abbia cambiato la loro vita.

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