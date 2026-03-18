Vacanze di Pasqua scuola 2026, il calendario ufficiale

Dopo lo stop per il referendum è il momento di pensare alle vacanze di Pasqua a scuola, un’informazione che interessa tanto le famiglie quanto gli studenti. In quali giorni non si tengono le lezioni? Qual è l’ultimo giorno di scuola prima della pausa pasquale? E quando è previsto il rientro in classe?

Stiamo entrando nel periodo dell’anno in cui festività e ponti determinano diversi giorni di sospensione dell’attività didattica per studenti, insegnanti e famiglie, con le vacanze di Pasqua che rappresentano, naturalmente, il periodo di pausa più lungo.

Ma in quali date le scuole restano chiuse per Pasqua? A stabilirlo è il calendario scolastico regionale, fermo restando che ai singoli Comuni e alle stesse istituzioni scolastiche viene riconosciuta una certa autonomia nella possibilità di prolungare la durata della sospensione delle lezioni.

È quindi sempre opportuno attendere la circolare ufficiale della propria scuola per conoscere con precisione le date di inizio e fine delle vacanze di Pasqua. Nel frattempo, tuttavia, è possibile farsi un’idea sulla base delle indicazioni fornite dai calendari regionali.

Scuole chiuse a Pasqua, quando iniziano e finiscono le vacanze pasquali

Con l’arrivo della primavera si avvicina anche la tradizionale pausa pasquale per studenti e docenti, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico.

Quest’anno, la domenica di Pasqua cade il 5 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo - la “Pasquetta” - il 6 aprile, festività che determinano la chiusura degli istituti scolastici su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, la sospensione delle lezioni interesserà invece la quasi totalità delle scuole italiane tra giovedì 2 e martedì 7 aprile, con il ritorno in classe generalmente fissato per mercoledì 8 aprile.

Detto questo, possiamo fare un elenco di quali sono i giorni di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua:

giovedì 2 aprile

venerdì 3 aprile

sabato 4 aprile

ovviamente, domenica 5 aprile;

lunedì 6 aprile;

martedì 7 aprile.

6 giorni di vacanza complessivi - considerando anche il sabato e la domenica - un’ottima opportunità per ricaricare le batterie in vista dello sprint finale.

Va ricordato però che il calendario scolastico in Italia è stabilito dalle singole regioni, le quali possono introdurre lievi variazioni rispetto al periodo principale della sospensione pasquale. Nella maggior parte del Paese - comprese regioni come Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Campania, Puglia e Sicilia - la finestra di chiusura coincide con quella compresa tra il 2 e il 7 aprile. In altri territori, invece, si registrano differenze: in Liguria, ad esempio, il rientro è previsto con un giorno di anticipo, mentre in Trentino la pausa può protrarsi fino all’8 aprile incluso.

A queste indicazioni si aggiunge inoltre il margine di autonomia riconosciuto alle scuole, che possono deliberare eventuali adattamenti utilizzando i cosiddetti “giorni a disposizione” stabiliti dai consigli d’istituto. Per questo motivo è sempre opportuno verificare le comunicazioni ufficiali della propria scuola, così da avere conferma definitiva sulle date di sospensione delle lezioni.

Gli altri ponti dopo Pasqua

E dopo le vacanze di Pasqua quali saranno le altre giornate di stop per le scuole? Le notizie non sono particolarmente positive per quanto riguarda la Festa della Liberazione del 25 aprile, che nel 2026 cade di sabato. Trattandosi di una giornata in cui, nella maggior parte degli istituti, non sono già previste lezioni, la ricorrenza non determinerà ulteriori sospensioni dell’attività didattica.

Più favorevole, invece, la posizione del 1° maggio, che cadrà di venerdì e consentirà a studenti e famiglie di beneficiare di un fine settimana lungo. In questo caso, tuttavia, non sono generalmente previsti ponti aggiuntivi rispetto alla festività stessa.

Ancora più “interessante” è la situazione legata alla Festa della Repubblica del 2 giugno, che nel 2026 si celebrerà di martedì. Diverse regioni hanno già programmato la sospensione delle lezioni anche per lunedì 1° giugno, dando così vita a un ponte di quattro giorni proprio a ridosso della conclusione dell’anno scolastico. Una pausa che rappresenterà, di fatto, l’ultimo momento di respiro prima delle ultime settimane di lezioni.