Un’ora per risolvere tutti i problemi del tuo computer, ora è possibile

Pasquale Conte

28 Settembre 2025 - 07:57

Avresti mai pensato di poter risolvere tutti i problemi del tuo computer in una sola ora? È appena nato un nuovo progetto che promette di fare questo.

Un’ora per risolvere tutti i problemi del tuo computer, ora è possibile

Quante volte ti è capitato di imbatterti in un guasto del tuo computer e di non sapere proprio cosa fare per risolvere? Tra ricerche di soluzioni online, interventi di tecnici e reset completi, alle volte nemmeno intere giornate possono bastare per far tornare il dispositivo a funzionare correttamente. Su questo punto si è soffermata l’azienda francese Flash Support, cercando di trovare una soluzione.

L’idea iniziale era di arrivare a mettere a punto un sistema in grado di diagnosticare e di risolvere i problemi informatici dei PC in qualche minuto, per poi procedere con la risoluzione entro un’ora. A quanto pare, l’obiettivo è stato centrato in pieno e la piattaforma innovativa è già disponibile sul mercato.

Come funziona la piattaforma Flash Support

Flash Support è una piattaforma che promette di velocizzare il supporto tecnico per problemi informatici. Invece che passare le ore a cercare una soluzione su internet, da oggi tramite questa alternativa c’è la possibilità di mettersi in contatto con un professionista in pochi minuti.

Tutto questo grazie al supporto Flash che, come per qualsiasi servizio IT di un’azienda, dà la possibilità di inviare un ticket descrivendo il problema. In risposta, si riceve un link sicuro e un membro del supporto contatta l’utente per indicare l’esperto assegnato al caso specifico.

Flash Support conta oggi già una decina di tecnici indipendenti, disponibili 24 ore su 24 e pronti a fornire un supporto completo e diretto. In questo modo, anche bug ed errori più gravi possono venire analizzati nel dettaglio, senza più il bisogno di passare le ore a guardare tutorial e a leggere guide poco dettagliate sul web.

Quanto costa Flash Support

Per fornire un supporto così completo e repentino, c’è un prezzo da pagare. La piattaforma Flash Support è stata infatti pensata per mettere a disposizione degli utenti più pacchetti, a tariffe che variano in base all’urgenza del problema. Per ricevere assistenza nell’arco della giornata, la tariffa base è pari a 50 euro. Se invece si ha bisogno di una risposta con priorità, nel giro di qualche minuto, il costo sale a 90 euro.

L’assistenza può avvenire tramite video, chat o chiamata telefonica, in base alla preferenza espressa durante l’apertura del ticket. E la diagnosi è garantita, se il problema non può essere risolto da remoto viene inviato il riferimento a un fornitore di servizi locale.

Al momento solamente in lingua francese, gli sviluppatori puntano ad allargare il servizio anche al resto del mondo nel giro dei prossimi mesi. Questa fase iniziale servirà a capire quali saranno i numeri e quanti utenti si affideranno a Flash Support per la risoluzione dei problemi al proprio computer.

