Un’altra startup europea di Hyperloop è fallita. Il flop di SpaceX

Si chiude un altro capitolo nella corsa europea ai sistemi di trasporto a levitazione magnetica in tubi a vuoto. Zeleros, startup spagnola fondata a Valencia nel 2016, ha presentato istanza di liquidazione volontaria. Un tribunale ha dichiarato la società insolvente e l’ha posta sotto amministrazione esterna, dopo che l’azienda non è riuscita ad attrarre nuovi capitali sufficienti a proseguire lo sviluppo della tecnologia proprietaria.

La traiettoria di Zeleros affonda le radici nella gara universitaria “Hyperloop Pod Competition” promossa da SpaceX, alla quale avevano partecipato gli studenti del Politecnico di Valencia poi divenuti fondatori della startup. Negli anni successivi la società ha raccolto oltre 15 milioni di euro tra investitori privati e pubblici per finanziare attività di progettazione e impianti di prova. La crisi rappresenta il secondo fallimento del settore nel corso dell’anno, dopo il crac dello sviluppatore olandese Hardt Hyperloop, mentre la statunitense Hyperloop One ha cessato le attività all’inizio del 2024.

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La tecnologia Zeleros e il tentativo di diversificazione fallito

Zeleros si distingueva nel panorama hyperloop per un sistema di propulsione ibrida. Il principio prevedeva un motore elettrico lineare per accelerare la capsula, mentre la propulsione di crociera era affidata a un compressore elettrico di bordo alimentato da una batteria interna. La società sosteneva che questa configurazione avrebbe consentito di ridurre i costi infrastrutturali e di rendere più semplice la scalabilità del sistema. L’idea aveva attirato investitori inizialmente entusiasti delle prospettive di un trasporto ad altissima velocità basato su tubi a bassa pressione e veicoli levitati magneticamente.

Negli ultimi due anni l’azienda aveva cercato di estendere il suo raggio d’azione a settori adiacenti per diversificare le fonti di ricavo. Erano stati annunciati progetti su piattaforme ferroviarie autonome e un sistema maglev per il trasporto merci destinato ad applicazioni portuali e a batterie per il settore automobilistico e aeronautico. Nessuna di queste iniziative è tuttavia riuscita ad assicurarsi finanziamenti stabili. La conseguenza diretta si è riflessa sull’organico, passato da 80 dipendenti nel 2023 a soli 26 nel 2026. Il ridimensionamento progressivo ha preceduto di pochi mesi la richiesta formale di liquidazione, che ha certificato l’impossibilità per la società di proseguire autonomamente lo sviluppo industriale.

L’offerta di Amper sull’unità produttiva e il futuro del settore

Contestualmente alla liquidazione è arrivata la proposta del gruppo spagnolo Amper, attivo nei settori industriale ed energetico, per l’acquisizione dell’unità produttiva di Zeleros. La stampa spagnola ha quantificato il valore complessivo dell’offerta in 958.000 euro, di cui circa 445.000 euro destinati al rimborso dei debiti pregressi. Amper ha dichiarato di essere interessata in particolare alla tecnologia del motore lineare elettromagnetico sviluppata dalla startup, che intende utilizzare come sistema di lancio per droni, e al lavoro condotto sulle batterie. L’operazione, se confermata, consentirebbe di salvaguardare almeno parte del patrimonio tecnologico accumulato dalla società valenciana negli anni di attività.

Il fallimento di Zeleros conferma un quadro di forte difficoltà per il comparto hyperloop nel panorama occidentale. Le iniziative più attive nello sviluppo di sistemi maglev a vuoto si concentrano oggi in India e Cina, dove la combinazione fra infrastrutture esistenti e prospettive di mercato interno offre un contesto più favorevole rispetto a quello europeo e nordamericano.