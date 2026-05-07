Le 10 migliori startup italiane di successo nel 2026

In Italia le startup faticano, ma sono comunque realtà in forte crescita sia a livello economico sia di business. Sopratutto in questo 2026, dove lo scenario è in rapida evoluzione e ci sono numerose realtà che stanno guadagnando il loro posto.

Una startup è solitamente un’impresa giovane, che si poggia su idee innovative e che ha un potenziale di crescita molto alto. Soprattutto negli ultimi anni, il focus è su settori come la tecnologia o i nuovi modelli di business.

Ma quali possono essere considerate oggi le 10 migliori startup italiane di successo? Vediamo insieme un elenco di quelle che più si sono sapute posizionare e che rappresentano una certezza nel 2026.

1. Generative Bionics

Partiamo da Generative Bionics, la prima startup italiana di robot umanoidi intelligenti. Nata formalmente nel 2024 come spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, a gennaio 2026 ha presentato il suo primo robot umanoide (GENE.01) al CES di Las Vegas.

La piattaforma tecnologia integra i tre progetti iCub (sensori tattili), ergoCub (Physical AI per ambienti lavorativi) e iRonCub (AI adattiva).

Nel suo team ci sono circa 70 ingegneri provenienti dall’ITT, con target di mercato quali manifattura, logistica, sanità e retail. I primi contratti industriali sono attesi già nel corso del 2026, con l’obiettivo di diventare un player di riferimento europeo nella Physical AI per robot umanoidi.

Con un funding di 70 milioni di euro e il maggior round seed europeo nel deep tech, ha già sviluppato 60 prototipi.

2. Jet HR

Jet HR è una piattaforma HR e payroll anti-burocrazia che semplifica assunzioni, buste paga, compliance e gestione della forza lavoro nel mercato italiano.

In un unico ambiente è possibile gestire tutto, con i workflow che sono guidati e allineati al diritto del lavoro italiano, così da evitare rischi.

Ha un funding complessivo di circa 41,7 milioni di euro e viene utilizzato oggi da oltre 1.000 clienti.

La scalabilità del modello SaaS e l’ampiezza della piattaforma la rendono un candidato all’espansione europea già nei prossimi anni.

3. Qomodo

Qomodo è una startup che nasce per reinterpretare il concetto di Buy Now Pay Later per il commercio fisico. In che modo? Eliminando l’ostacolo dell’attesa del pagamento per l’esercente.

Nello specifico, questo modello prevede un incasso immediato per il venditore, dilazionato a interessi zero per il cliente.

La sua suite comprende BNPL, smart POS, Payment-by-link e API per l’integrazione con i gestionali esistenti.

Ha raccolto fin qui un totale di 48 milioni di euro, posizionandosi al secondo posto per funding.

4. Limenet

Limenet è una startup che affronta il problema dell’anidride carbonica atmosferica, con un approccio che si ispira ai processi naturali di mineralizzazione.

Il brevetto include una tecnologia che sfrutta carbonato di calcio, acqua di mare ed energia rinnovabile per convertire la CO2 in bicarbonati di calcio disciolti in acqua di mare.

Nel pratico, in questo modo si riduce l’impatto sul nostro ecosistema e si contribuisce a contrastare l’acidificazione degli oceani.

Stando alle premesse, la startup vuole costruire il suo primo impianto industriale, con una capacità di circa 1500 tonnellate di carbon-free. Il funding totale è di 13,5 milioni di euro, con fondazione nel 2023.

Lexroom.ai nasce come assistente di intelligenza artificiale per il settore legale. In particolare, la startup punta sulla verificabilità delle risposte date. Non si trata di output generici, ma di analisi sempre documentate e con le fonti citate.

La piattaforma copre tutto il flusso di lavoro, a partire dalla ricerca giuridica e dall’analisi dei documenti, fino alla redazione di atti.

Si tratta dunque di una realtà che si posiziona nel mercato di supporto al giudizio professionale.

Al momento ha raccolto circa 18,5 milioni di euro, con la fondazione che è avvenuta nel 2023.

6. IdentifAI

IdentifAI è una startup che vuole aiutare nel distinguere i contenuti autentici da quelli sintetici. In che modo? Combinando modelli proprietari con analisi linguistiche e stilistiche.

La tecnologia in questione è in grado di classificare immagini, video, audio e testi per fornire attestati di veridicità. Non a caso, viene usato in settori come quello dei media, delle istituzioni finanziarie, delle assicurazioni, dell’intelligence e della pubblica amministrazione.

Con 7,2 milioni di euro totali raccolti fin qui, viene oggi considerata una startup ancora in early-stage. Il recente AI Act europeo potrà darle una spinta per affermarsi in un mercato in rapida espansione.

7. Cyberwave

Cyberwave è una startup che vuole concentrarsi sul problema della frammentazione nel mondo della robotica. Ogni singolo produttore ha un suo ecosistema, il che rende più complicato per le aziende poter gestire più robot in modo omogeneo.

La soluzione? Un unico sistema di controllo che non tiene conto delle differenze hardware e che permette così di sviluppare app robotiche una sola volta.

L’approccio è simulation-first, che permette di testare e addestrare modelli AI in ambienti digitali ad alta fedeltà, per ridurre costi e rischi.

Fondata lo scorso anno, oggi ha un funding totale di circa 7 milioni ma punta a crescere velocemente già nei prossimi mesi.

8. Brum

Brum è la prima startup che punta a rendere digitale l’ottenimento della patente di guida in Italia.

All’interno della sua app c’è tutto il percorso di preparazione, a partire dallo studio delle nozioni teoriche e dai quiz di preparazione, fino al caricamento dei documenti, alla prenotazione e al pagamento dei servizi.

In questo modo si eliminano le code agli sportelli e si riducono i lunghi tempi burocratici delle autoscuole tradizionali.

Un grande vantaggio riguarda l’organizzazione delle lezioni pratiche in presenza che si basa sulla geolocalizzazione grazie al supporto 24 ore su 24 7 giorni su 7.

Oggi ha 8,5 milioni di euro raccolti in totale, ma Brum vuole scalare velocemente in più città italiane.

9. Volta

Volta è una startup che si focalizza sul commercio B2B e che punta a semplificare la gestione degli ordini, che oggi può avvenire via email, WhatsApp, PDF, fogli Excel, agenti commerciali e portali dedicati.

Ognuno di essi va riconciliato manualmente, con sistemi gestionali separati. La piattaforma Volta centralizza tutto questo, sfruttando l’AI per automatizzare le attività ad alto volume come l’inserimento degli ordini, la configurazione dei prezzi e l’aggiornamento dei cataloghi.

Ha 11 milioni di euro raccolti, il che rende Volta una startup inserita stabilmente in un mercato con una proposta di valore concreta.

10. Pillar

Chiudiamo con Pillar, una startup che punta tutto sul settore delle imprese di costruzioni. Oggi la gestione dei cantieri è divisa tra fogli Excel, software di contabilità separati e portali di progetto quasi mai integrati.

Pillar unisce tutto in una singola interfaccia, da cui poter gestire fatture attive e passive, dati di cantiere, cash flow, documenti e marginalità per sinoglo progetto.

C’è ovviamente anche qui l’AI, che automatizza l’estrazione dei dati dai documenti, la riconciliazione di fatture e pagamenti, il tracking dei costi rispetto al budget e molto altro.

C’è un assistente su WhatsApp sempre disponibile che dà modo agli operatori di interagire con il sistema direttamente dal cantiere. Ha 3,2 milioni di euro di funding, puntando a una crescita rapidissima in un mercato sempre più fiorente.