L’immagine che l’Unione Europea rimanda di sé oggi è quella di un colosso immobilizzato, incastrato in una delle trappole da lui stesso piazzate. Per anni e anni, l’Europa ha coltivato l’ambizione di essere il “regolatore globale”, il poliziotto buono che stabilisce gli standard mondiali su privacy, ambiente e diritti umani. Ma mentre Bruxelles scriveva le regole, il mondo correva. Oggi, con il PIL del blocco e le sue Borse che arrancano vistosamente rispetto a quelli degli Stati Uniti, il «modello europeo» mostra crepe che non possono più essere ignorate. Ad aprile 2026, l’attività del settore servizi è scesa ai minimi degli ultimi cinque anni, un segnale d’allarme che ha finalmente scosso le fondamenta dei palazzi comunitari.

La diagnosi è spietata. Sì, gli shock esterni come la pandemia, l’invasione russa in Ucraina e le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno ricoperto un ruolo pesante, ma anche una recente analisi di The Economist lo ammette: l’Europa si è messa i bastoni tra le ruote da sola.

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Tra il 2014 e il 2024, la Commissione Europea ha prodotto una valanga normativa senza precedenti, adottando circa 660 proposte legislative. Questo zelo legislativo ha costretto anche le piccolissime imprese a monitorare i dettagli più minuscoli alla ricerca di ogni possibile infrazione digitale o ambientale. È nato così un labirinto burocratico con costi amministrativi complessivi pari a 150 miliardi di euro l’anno, secondo Eurostat. È una tassa occulta pari all’1% sul PIL, che non tiene nemmeno conto del «costo opportunità» - quante startup non sono mai nate per paura di questo mostro burocratico?

Tra il revanchismo di Mosca e l’ombra di un nuovo mandato di Donald Trump - con il suo Segretario al Tesoro Scott Bessent che guarda con disprezzo ai «gruppi di lavoro» europei - l’UE ha capito che senza una base industriale solida non esiste sovranità. Ursula von der Leyen, che nel suo primo mandato (2019-2024) aveva cavalcato l’onda della regolamentazione, si è ora trasformata nella paladina della semplificazione.

La nuova strategia dell’UE

La Commissione sta agendo su due fronti complementari. Il primo è quello che potremmo definire «l’intervento di chirurgia d’urgenza» sulla burocrazia esistente. Attraverso dieci progetti di legge «omnibus», Bruxelles punta a snellire le procedure senza rinunciare ai principi. Le soglie di esenzione sono il cuore di questa manovra - ad esempio, le imprese che importano meno di 50 tonnellate di prodotti inquinanti l’anno non saranno più vessate dalle tasse sulle emissioni di carbonio alla frontiera. E le aziende con meno di 5.000 dipendenti saranno sollevate dall’obbligo titanico di tracciare ogni singola violazione dei diritti umani nelle loro infinite catene di fornitura. L’obiettivo ambizioso è di tagliare le spese amministrative di 37,5 miliardi di euro entro il 2029.

Il secondo binario è invece strutturale e mira a compiere l’eterna promessa incompiuta dell’Unione: un vero mercato paneuropeo. Il FMI stima che una regolamentazione migliore e un’integrazione profonda potrebbero aggiungere il 3% al PIL del blocco nei prossimi 10 anni. Un numero enorme per un continente abituato a una crescita asfittica, inferiore all’1% negli ultimi 15 anni.

Tra le proposte più radicali c’è il cosiddetto 28° Regime. Si tratta di un quadro di diritto commerciale unico che coesiste con i 27 sistemi nazionali e che permetterebbe a una startup di registrarsi digitalmente con meno di 100 euro, garantendo piani di stock option validi in tutta l’UE e procedure di insolvenza semplificate. Una risposta europea alla Silicon Valley, per permettere alle aziende di nascere «piccole» ma di pensare immediatamente in scala «continentale».

Gli ostacoli sulla via per la libertà europea

Tuttavia, l’ottimismo deve fare i conti con la realtà. La storia dell’UE è costellata di tentativi di riforma naufragati nelle paludi dei veti nazionali. Il fallimento delle trattative sul codice generale dell’intelligenza artificiale lo scorso 28 aprile è un monito brutale, a ricordarci che anche i settori del futuro possono rimanere intrappolati in vecchie logiche restrittive.

Il problema di fondo è che l’Europa non è (e forse non vuole essere) una federazione. Finché gli Stati membri considereranno i propri mercati del lavoro, i propri sistemi fiscali e le proprie leggi come fortini da difendere, l’integrazione sarà sempre parziale. C’è poi anche un fattore culturale insito negli occhi che guardano all’investimento. I mercati dei capitali europei rimarranno microscopici rispetto a quelli americani finché i risparmiatori del Vecchio Continente preferiranno la sicurezza stagnante di un deposito bancario al rischio dell’investimento in innovazione.

L’UE sembra (finalmente) aver individuato la malattia. Le riforme proposte sono passi nella direzione giusta e dimostrano una consapevolezza nuova sulla burocrazia, che non è un valore in sé, quanto uno strumento potenzialmente tossico. Se l’Europa riuscirà a liberare le proprie energie economiche, potrà ancora giocare un ruolo nel secolo della tecnologia e della sfida green. Ma se così non fosse, resterà un meraviglioso museo, ordinato e regolamentato, ma destinato all’irrilevanza.