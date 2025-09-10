L’avvio dell’anno accademico 2025/2026 è alle porte per migliaia di studenti universitari e proprio per questo è tempo di parlare di tutti i bonus e i benefici che spettano per chi frequenta l’Università. Le spese da sostenere sono molteplici, dalle tasse di iscrizione e frequenze agli affitti per chi frequenta fuori sede, ma ci sono numerose agevolazioni che permettono di risparmiare, almeno in parte, grazie alla normativa per il diritto allo studio universitario.

Esenzioni parziali o totali di tasse universitarie, rimborso parziale degli affitti grazie alle detrazioni e borse di studio sono solo alcune delle agevolazioni previste per chi decide di investire nella propria formazione.

Affrontare gli studi universitari, oltre a essere un impegno dal punto di vista dello studio, è anche un impegno economico che, in alcuni casi, può essere abbastanza elevato.

Si pensi allo studente che vive lontano dagli Atenei e che per studiare deve scegliere tra pendolarismo o trasferimento. Si tratta di una condizione che può essere presa in considerazione anche quando la facoltà scelta non si trova propriamente vicino alla località di residenza. In molti casi, quindi, oltre al costo della frequenza universitaria e dei libri, occorre considerare anche il costo dell’affitto di un appartamento o di una stanza per lo studente.

Per garantire a tutti il diritto allo studio universitario la normativa italiana prevede numerosi bonus per i giovani studenti e le loro famiglie che permettono di risparmiare sulle spese sostenute per la formazione.

Ogni Ateneo è libero di aumentare le soglie di esenzione e proprio per questo è consigliato consultare il regolamento della propria Università.

Sono esonerati totalmente dal versamento delle tasse universitari gli studenti con Isee Università entro i 22.000 euro . Per gli studenti con Isee tra 22.000 euro e 30.000 euro sono riconosciute delle riduzioni significative sugli importi da pagare e nello specifico:

Per gli studenti universitari uno dei bonus più importanti è quello legato all’ esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie. A dettare le regole e i limiti per l’applicazione della no tax area individuata dal decreto MUR 1014 del 21 agosto 2021.

Per avere diritto all’esonero totale, come stabilito dal decreto MUR 180 del 28 febbraio 2025, è necessario avere un Isee fino a 27.948,60 euro e un Ispe fino a 60.757,87 euro.

Un altro bonus molto importante per gli studenti universitari è quello legato al diritto allo studio universitario che consiste nel riconoscimento di borse di studio agli studenti meritevoli e con famiglie a basso reddito. Il beneficio è riconosciuto in base all’Isee e all’Ispe.

Per gli studenti fuori sede, inoltre, sono previsti anche specifici bonus per l’affitto che possono essere ottenuti ogni anno presentando domanda, ma in questo caso il beneficio è legato all’Università che si frequenta. La graduatoria di accesso è basata sull’Isee, ma anche sull’età dello studente.

Per avere diritto al beneficio lo studente deve essere iscritto a un Ateneo che si trova in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 km e in ogni caso l’Ateneo e la casa in affitto devono trovarsi in una diversa Provincia rispetto a quella di residenza.

Detrazione spese universitarie

Un bonus che riguarda tutti gli studenti universitari è la detrazione al 19% di quanto speso per l’iscrizione e la frequenza dei corsi.Per gli studenti iscritti a una Università statale è possibile portare in detrazione l’intera quota che si è corrisposta per le spese di frequenza.

Per chi è iscritto a un’Università non statale, invece, la detrazione si applica su un tetto massimo di spesa stabilito annualmente in base agli importi medi dovuti per le Università statali e tiene conto dell’ubicazione geogrfica dell’Ateneo e dell’area tematica del corso.

Gli importi massimi detraibili sono stabiliti annualmente da un decreto del Ministero dell’Istruzione. Per il periodo di imposta 2024 (dichiarazione dei redditi 2025) le soglie per la detrazione sono riassunte nella seguente tabella:

AREA DISCIPLINARE SPESA DETRAIBILE NORD SPESA DETRAIBILE CENTRO SPESA DETRAIBILE SUD e ISOLE medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro umanistico-sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro dottorato, specializzazione, master di I e II livello 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro

Come si individua in che area si trova l’Ateneo?

“Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;

“Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;

“Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Per chi è iscritto a specializzazione, dottorato e master le detrazioni sono ammesse su importi massimi stabiliti in base alla collocazione geografica dell’Ateneo e nello specifico: