Tsunami in arrivo sui mercati, i motivi sono 5

La settimana che verrà sarà calda per i mercati: 5 fattori economici degni di nota sono infatti pronti a irrompere nelle Borse mondiali, con la possibilità di scuotere indici azionari, obbligazioni, materie prime.

La riunione della Federal Reserve ha già i riflettori puntati di tutti gli investitori, anche se probabilmente nulla cambierà per quanto riguarda il costo del denaro. Le parole di Powell in conferenza stampa, però, potranno essere cruciali per capire cosa aspettarsi nel prossimo futuro su tassi e inflazioni, con implicazioni a livello globale.

Tra i protagonisti della settimana spiccano anche la Cina e l’Eurozona, con l’aggiornamento di dati macro rilevanti e i giganti tech alle prese con le trimestrali. Senza dimenticare la guerra in Medio Oriente e i potenziali effetti sulle materie prime energetiche. In 5 punti, ecco perché uno tsunami può abbattersi sui mercati.

1. Riunione Fed

La Fed si aspetta ancora di tagliare i tassi di interesse quest’anno? Alla domanda che pressa gli investitori cercherà di rispondere Powell nella conferenza stampa post-riunione di mercoledì 1° maggio.

A marzo, la banca centrale Usa aveva previsto tre tagli dei tassi nel 2024, ma i dati sull’inflazione più forti del previsto mettono in dubbio la sua capacità di allentare la politica monetaria in maniera così significativa e in tempi brevi.

Il ridimensionamento delle aspettative sulla diminuzione del costo del denaro è stato un fattore chiave alla base dell’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e del recente calo delle azioni. I mercati dei futures della Fed prevedono ora un allentamento di circa 35 pb nel 2024, in calo rispetto ai 150 pb previsti all’inizio dell’anno.

Questo nuovo sentiment vicino alla strategia di tassi più alti più a lungo ha ripercussioni sul mercato obbligazionario e sul dollaro, rafforzando maggiormente il biglietto verde.

2. Cina, anche punto è la ripresa?

I dati di aprile sono destinati a indicare se la tanto attesa ripresa economica della Cina sta effettivamente prendendo piede.

I risultati ufficiali relativi all’indice dei responsabili degli acquisti cinesi (PMI) saranno pubblicati martedì e poco dopo è atteso il sondaggio Caixin/S&P Global Manufacturing PMI.

Numeri positivi potrebbero ravvivare il clima nella seconda economia più grande del mondo, portando sollievo ai politici che hanno cercato di sostenere la crescita e rafforzare il sentimento degli investitori.

Le società di investimento globali sono diventate sempre più rialziste sulle azioni cinesi, aiutando l’indice blue-chip a superare il 10% rispetto al minimo di febbraio.

Tuttavia Pechino si è recentemente trovata in difficoltà sulla sua valuta. Lo yuan sta scivolando rispetto al dollaro vivace, ma è più forte in confronto con i suoi principali partner commerciali, un segnale sgradito per l’economia cinese dipendente dalle esportazioni.

3. Eurozona pronta ai tagli tassi?

I dati sull’inflazione dell’Eurozona e sulla crescita economica in uscita martedì potrebbero rafforzare le scommesse del mercato che ormai scontano il taglio dei tassi a giugno, in una mossa che anticiperebbe la Fed.

Il Pil nel blocco valutario della zona euro è probabilmente cresciuto solo dello 0,1% nel primo trimestre, su base annua, secondo gli economisti intervistati da Reuters.

I dati sull’inflazione di aprile potrebbero anche convincere la Bce che è giunto il momento di tagliare, dopo che la crescita dei prezzi al consumo è rallentata inaspettatamente al 2,4% a marzo e i politici hanno segnalato che la banca centrale era disposta a muoversi.

Ma con l’inflazione statunitense alle stelle e la Fed che probabilmente manterrà i tassi elevati, i mercati scontano tagli di 60 punti base da parte della Bce quest’anno. L’atteggiamento probabilmente resterà cauto soprattutto nei confronti dell’euro che si indebolisce troppo contro un dollaro sempre più forte.

4. Big tech al test dei conti

L’ultima delle megacap “Magnifiche 7” che hanno guidato un impetuoso rally azionario nel 2023 da segnalare è Amazon, che presenterà i conti martedì 30 aprile. Anche Apple pubblicherà i risultati dei conti nella giornata di giovedì 2 maggio.

Alcuni dei loro concorrenti, come Tesla e Meta Platforms, società madre di Facebook, hanno fornito prestazioni contrastanti.

Le azioni Apple hanno perso lustro nel 2024, crollando di oltre il 10%. Si prevede che il produttore di iPhone registrerà un calo degli utili del primo trimestre dopo che le spedizioni di smartphone in Cina sono diminuite del 19%.

Il business del cloud computing di Amazon sarà al centro dell’attenzione mentre gli investitori saranno in sintonia con la visione della spesa dei consumatori del gigante della vendita al dettaglio online. Le sue azioni stanno andando meglio quest’anno, essendo aumentate del 18% a partire da mercoledì.

5. Medio Oriente e petrolio

I prezzi del petrolio sono rimasti in rialzo venerdì, beneficiando del sostegno delle tensioni in Medio Oriente, ma il dollaro forte e i dati sull’inflazione statunitense hanno annullato le speranze che la Federal Reserve tagliasse presto i tassi di interesse, fissando un tetto ai prezzi.

Il greggio resta al centro dell’attenzione, con le quotazioni che continuano a oscillare pressate da fattori contrastanti. La maggiore attenzione è posta sul conflitto in Medio Oriente, con un’escalation sempre possibile e con ricadute sul prezzo del petrolio.

Benjamin Netanyahu ha affermato che qualsiasi decisione della Corte penale internazionale, che sta indagando sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre contro Israele e sull’assalto militare israeliano a Gaza, non influenzerebbe le azioni di Israele ma “costituirebbe un pericoloso precedente”.

Mentre la tensione aumenta, l’esercito israeliano ha dichiarato venerdì che la sua forza aerea ha colpito il distretto libanese di Beqaa occidentale e ha ucciso un militante che aveva avanzato attacchi contro Israele.

Giovedì Tel Aviv ha intensificato anche gli attacchi aerei su Rafah dopo aver detto che avrebbe evacuato i civili dalla città nel sud di Gaza e lanciato un assalto a tutto campo nonostante gli avvertimenti degli alleati che ciò potrebbe causare vittime di massa.

“Israele non ha paura di mantenersi da solo se necessario, la gente sta guardando per vedere cosa succede tra Netanyahu e Biden”, ha detto Tim Snyder, capo economista di Matador Economics.

“L’elemento geopolitico non è finito, le battaglie per procura in corso in questo momento continueranno, e questo continua a fornire supporto al petrolio e aiuta a compensare la pressione negativa dei dati inflazionistici”, ha aggiunto Snyder.