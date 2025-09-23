Trump vuole la pena di morte per il killer di Charlie Kirk. Sei d’accordo? Il sondaggio

Il killer di Charlie Kirk va condannato a morte come chiede Trump? Il sondaggio di Money.it.
Trump vuole la pena di morte per il killer di Charlie Kirk: sei d’accordo?
E’ questo il sondaggio che Money.it propone ai suoi lettori. La richiesta di Trump arriva poche ore dopo la notizia della morte dell’attivista conservatore, ucciso a 31 anni durante un evento universitario nello Utah in quella che la polizia ha definito una sparatoria mirata. L’annuncio è stato dato dallo stesso Trump, che ha ricordato Kirk come una figura leggendaria capace di interpretare lo spirito delle nuove generazioni, sottolineando il legame personale e politico che li univa.
Charlie Kirk era diventato uno dei volti più noti del movimento conservatore statunitense. Nato a Chicago e cresciuto in una famiglia della classe media, aveva fondato Turning Point USA a soli 18 anni, subito dopo la rielezione di Barack Obama, con l’obiettivo di portare nei campus universitari idee legate al libero mercato, alla responsabilità fiscale e al governo limitato. In pochi anni era riuscito a trasformare l’organizzazione in una rete diffusa in centinaia di college, costruendo attorno a sé un seguito imponente sia tra gli studenti sia online, grazie a un podcast quotidiano e a una forte presenza sui social network.
La sua attività politica lo aveva reso un alleato cruciale per Trump, soprattutto nella rielezione e nella crescita del consenso repubblicano tra i più giovani. Kirk era un oratore instancabile, abituato a confrontarsi con studenti e oppositori su temi divisivi come identità di genere, cambiamento climatico, religione e valori familiari. La vicinanza all’ex presidente si era consolidata negli anni, fino a diventare una presenza abituale negli eventi repubblicani e un punto di riferimento della destra giovanile americana.
Il suo omicidio ha immediatamente aperto un dibattito politico e giudiziario. La richiesta di Trump di applicare la pena capitale all’assassino riporta al centro una questione che divide da decenni gli Stati Uniti. Attualmente la pena di morte è in vigore in 24 Stati, mentre altri l’hanno abolita o sospesa. I sostenitori ritengono che un crimine così grave non possa restare impunito e che l’esecuzione rappresenti l’unica risposta adeguata, mentre i contrari sottolineano come la pena capitale non sia mai stata un deterrente efficace e come l’ergastolo resti la soluzione più coerente con i principi di uno Stato di diritto.
