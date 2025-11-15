Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

«Troveremo il modo di fermare il Druzhba»: sale la tensione tra Ucraina e Ungheria

Roberto Vivaldelli

15 Novembre 2025 - 17:44

Zelensky minaccia l’oleodotto Druzhba che dalla Siberia trasporta il petrolio greggio in Europa: tensione alle stelle con l’Ungheria

«Troveremo il modo di fermare il Druzhba»: sale la tensione tra Ucraina e Ungheria

Seguici su

Il Druzhba (in russo “Amicizia”) è uno dei più grandi oleodotti del mondo, lungo circa 5.500 km, costruito negli anni ’60 dall’Unione Sovietica per trasportare petrolio greggio dalla Siberia occidentale verso l’Europa centrale e orientale.

Parte da Almetyevsk (Russia) e attraversa Bielorussia, Ucraina, Polonia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e arriva fino in Croazia (ramo meridionale), con una capacità storica fino a 1,4 milioni di barili al giorno.

Infrastruttura che rimane strategica per Ungheria e Slovacchia ma che è minacciata da Kiev. Perché il Druzhba non è solo un tubo. Per l’Ungheria è la spina dorsale dell’economia: l’86% del petrolio e il 74% del gas arrivano da lì. Un’interruzione prolungata, secondo il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe costare fino al 4% del PIL ungherese. E questo Zelensky lo sa. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Ungheria
# Ucraina
# Petrolio
# Guerra
# Volodymyr Zelensky

Iscriviti a Money.it

FT logo

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

Selezionati per te

Scoperto un tunnel sotto il confine tra Polonia e Bielorussia

Politica Internazionale

Scoperto un tunnel sotto il confine tra Polonia e Bielorussia
Terza guerra mondiale, c'è la data. «Mancano pochi giorni»

Politica Internazionale

Terza guerra mondiale, c’è la data. «Mancano pochi giorni»

Correlato

Orban spinge per i colloqui di pace con la Russia: tensioni con Zelensky

Politica Internazionale

Orban spinge per i colloqui di pace con la Russia: tensioni con Zelensky