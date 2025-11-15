«Troveremo il modo di fermare il Druzhba»: sale la tensione tra Ucraina e Ungheria

Il Druzhba (in russo “Amicizia”) è uno dei più grandi oleodotti del mondo, lungo circa 5.500 km, costruito negli anni ’60 dall’Unione Sovietica per trasportare petrolio greggio dalla Siberia occidentale verso l’Europa centrale e orientale.

Parte da Almetyevsk (Russia) e attraversa Bielorussia, Ucraina, Polonia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e arriva fino in Croazia (ramo meridionale), con una capacità storica fino a 1,4 milioni di barili al giorno.

Infrastruttura che rimane strategica per Ungheria e Slovacchia ma che è minacciata da Kiev. Perché il Druzhba non è solo un tubo. Per l’Ungheria è la spina dorsale dell’economia: l’86% del petrolio e il 74% del gas arrivano da lì. Un’interruzione prolungata, secondo il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe costare fino al 4% del PIL ungherese. E questo Zelensky lo sa. [...]