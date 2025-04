Trump ha preso di mira la Cina, ma ha colpito Putin. Duro colpo per la Russia

Come investire in borsa?

Donald Trump ha sospeso i dazi contro la maggior parte dei Paesi per ben 90 giorni, non risparmiando però Pechino, a cui toccano anche le tariffe più severe: il 124%. Ma anche se Trump ha preso di mira la Cina, che ha avuto l’ardire di reagire alle politiche commerciali del tycoon ed è senza dubbio l’obiettivo principale statunitense, ha colpito Putin. Lo scompiglio mondiale provocato dalle politiche commerciali Usa ha infatti fatto precipitare il prezzo del petrolio. Un duro colpo per la Russia, che si sostiene principalmente con il settore petrolifero, con l’economia nazionale stravolta dalle spese belliche e dalle sanzioni.

La Russia è oggi incredibilmente dipendente dalle esportazioni energetiche, rappresentando la vittima indiretta più colpita dalle tariffe americane. Non un obiettivo specifico, ma un rischio sicuramente calcolato, con una minaccia condivisa da tutti i governi che dipendono principalmente dalle entrate petrolifere, in particolare l’Iraq. Per il Cremlino, tuttavia, il problema vero e proprio continuano a essere le spese per la guerra, a rischio di essere ridimensionate notevolmente con la sofferenza delle casse statali.

Il taglio alle spese, quelle militari in particolare, sarebbe però relegato a soluzione di emergenza secondo gli economisti. Molto più probabile, nonché temibile, l’aumento delle tasse a carico delle aziende esportatrici. L’aumento dell’indebitamento sarebbe invece da escludere, soprattutto tenendo conto della situazione internazionale. Le strategie di risposta Mosca restano quindi un’incognita per il momento, anche perché tutto dipende dall’effettiva diminuzione del prezzo del petrolio russo e in particolare da quanto tempo resterà basso. In teoria, la Russia potrebbe superare questa fase con il Fondo di previdenza nazionale e la vendita di alcuni beni. Non è perciò da escludere che Mosca superi indenne la crisi, attualmente condizionata esclusivamente dallo scenario esterno. Allo stesso tempo, l’esportazione petrolifera rappresenta circa il 30% delle entrate statali, una percentuale che nessun altro settore può compensare adeguatamente. Instabilità e incertezza fanno da padrone e gli effetti vasti e complessi delle decisioni di Trump sono sempre più evidenti.