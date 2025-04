Dazi, vi spiego perché questo era il piano di Trump fin dall’inizio

La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo ha subito un’improvvisa inversione di tendenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella serata del 9 aprile ha dichiarato di voler sospendere i dazi contro la maggior parte dei Paesi coinvolti per i prossimi 90 giorni, ad eccezione della Cina.

Wall Street è schizzata subito al rialzo, con una febbre di acquisti che non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. I mercati erano in forte calo da giorni, in tensione a causa della guerra commerciale globale, ma ora sembra che questa ipotesi sia fuori discussione, almeno per i prossimi 90 giorni.

Ed è così che ormai appare chiarissimo come tutto questo fosse nei piani di Trump fin dall’inizio... [...]