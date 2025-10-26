Trump e la guerra dei dazi tra protezionismo e boomerang economico

L’approccio standard ai dazi comincia con l’assunzione che i dazi in generale siano per lo più pari a zero, o vicini a zero, e che una particolare industria venga presa di mira con dazi specifici. L’idea di fondo, talvolta chiamata “industria nascente” o “politica industriale”, è quella di dare a quella particolare industria (o a un piccolo numero di industrie) un impulso temporaneo, così che abbia la possibilità di migliorare la propria produttività e diventare più competitiva a livello globale.

Ma, naturalmente, questa idea non descrive la forma dei dazi che il presidente Trump ha proposto e attuato. Richard Baldwin scrive sulla sua pagina Substack riguardo “Teaching Trumpian Tariffs” (9 ottobre 2025). Se stai insegnando un corso universitario di economia internazionale e vuoi un’analisi grafica esplicita dei dazi di Trump, è un’ottima risorsa. Ma qui salterò i diagrammi e gran parte del gergo, concentrandomi invece sul punto centrale di Baldwin. I dazi di Trump sono estremamente ampi, sia in termini di paesi che di beni, e anche altamente variabili tra paesi e beni. Come cambia questo le implicazioni e l’analisi di tali dazi?

Una delle implicazioni è che questi dazi molto ampi difficilmente rafforzeranno la manifattura statunitense, perché si applicano anche ai beni intermedi importati usati dalle imprese manifatturiere statunitensi, non solo ai beni finali importati che competerebbero con la produzione interna. Baldwin scrive: [...]