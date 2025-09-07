Trova una pepita d’oro da 12 chili con un normale metal detector

Non sempre per avere successo nella ricerca dell’oro servono strumenti sofisticati e progetti minuziosi, qualche volta anche una ricognizione alla vecchia maniera può portare a grosse fortune. Soltanto pochissimi possono così vivere dell’oro ritrovato, ma per chi si tratta di un hobby senza pretese sognare fa parte del pacchetto. Di ritrovamenti sensazionali avvenuti per caso e con apparecchi semplici ce ne sono stati tanti negli anni in ogni parte del mondo, ma uno dei più sensazionali rimane il cosiddetto “stivale di Cortez”. Una pepita da 12 kg trovata con un normale metal detector nella parte messicana del deserto di Sonora, nel 1989, che ha scatenato la seconda corsa all’oro dell’America latina.

La storia della pepita d’oro da 12 kg Per chi si dedica alla ricerca dell’oro in maniera scrupolosa e professionale, con tutto l’investimento di soldi e tempo richiesto, potrebbe sembrare ingiusta la facilità con cui quest’uomo si è imbattuto in un tale tesoro. Scoprendo però cos’è successo poi alla pepita, composta per circa l’80% da oro e per le parti restanti per lo più da quarzo e argento, il ritrovatore si attira molte più simpatie. L’uomo, di cui non è stato reso noto il nome, ha infatti venduto la pepita al suo datore di lavoro per la modica cifra di 30.000 dollari. Lo stivale di Cortez è poi passato di mano in mano, toccando il culmine con una vendita all’asta nel 2008 al prezzo di 1,5 milioni di dollari. Dal 2013 si trova negli Stati Uniti, a seguito di ulteriori vendite, come pezzo da esposizione. La storia e le caratteristiche uniche della pepita ha permesso che il suo valore salisse molto oltre a quello del peso del metallo giallo, ma il misero prezzo per cui il ritrovatore se ne è sbarazzato lascia comunque l’amaro in bocca. Tralasciando i cambiamenti nelle quotazioni dell’oro, la forma della pepita - che appunto ricorda uno stivale - ne ha reso un pezzo da collezione molto appetibile, come spesso accade con le quantità d’oro grezzo ritrovare in blocchi unici e compatti come questo. leggi anche Ecco quando il prezzo dell’oro raggiungerà i $5.000