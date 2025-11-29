Abbonati

Transizione contro incertezza: la nuova lettura del rapporto rame-oro

Redazione Money Premium

29 Novembre 2025 - 06:51

Il rapporto tra rame e oro scende mentre economia e mercati restano solidi: indicatore non rotto ma trasformato da elettrificazione, geopolitica e nuovi comportamenti finanziari nel mondo multipolare.

Transizione contro incertezza: la nuova lettura del rapporto rame-oro

Il tradizionale rapporto rame-oro ha perso la sua semplicità interpretativa. Per decenni, un suo aumento segnalava fiducia nel ciclo economico: il rame, metallo dell’industria, saliva quando la crescita accelerava; l’oro, rifugio universale, scendeva quando le paure si attenuavano. Oggi questo equilibrio si è incrinato, ma non per un difetto dell’indicatore: è il mondo a essere cambiato.

Il rame non è più trainato soprattutto dai cantieri cinesi. Il cuore della domanda si sta spostando verso l’elettrificazione globale: veicoli a batteria, impianti da fonti rinnovabili, reti di trasmissione più potenti e la proliferazione di centri di elaborazione dati richiedono enormi quantità di materiale conduttivo. La corsa verso un’economia a basse emissioni sta aprendo una nuova stagione di investimenti, mentre l’offerta resta rigida: miniere esposte a vincoli ambientali, comunità locali più assertive, interruzioni produttive che mostrano quanto sia fragile la catena di approvvigionamento. Anche politiche commerciali incerte, come i dazi statunitensi annunciati e poi modulati all’ultimo, hanno generato brusche oscillazioni dei prezzi interni, disallineandoli da quelli internazionali. Tutto questo non è sintomo di debolezza strutturale, ma di una trasformazione profonda e tutt’altro che conclusa.

L’oro invece sta vivendo una fase quasi paradossale: pur essendo considerato un bene di protezione, si è mosso come un asset speculativo. Le tensioni tra potenze, la frammentazione degli scambi e il timore che le valute perdano credibilità hanno spinto le banche centrali ad acquistarlo in quantità crescenti. A questo si è aggiunta la frenesia degli investitori al dettaglio, attratti da rialzi rapidi e dalla narrazione del rifugio perfetto. Ma quando la domanda è guidata più dall’effetto rincorsa che dalla prudenza, anche l’oro può diventare vulnerabile a cadute improvvise. [...]

Argomenti

# Commodity
# Oro (XAUUSD)
# Materie prime
# Rame
# Oro

