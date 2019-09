Riparte da Venezia il Trading Tour 2019, protagonisti Puviani e Fanton

Ripartirà da Venezia il prossimo 27 settembre il Trading Tour 2019 organizzato da Activtrades. Dopo il successo delle tappe di Torino, Bologna e Milano, il pluripremiato broker online fondato da Alex Pusco riprenderà dal capoluogo veneto il percorso dedicato alla formazione finanziaria.

Protagonisti dell’appuntamento di fine mese saranno due tra i più importanti trader della scena italiana del trading online: Stefano Fanton e Tony Cioli Puviani. Il titolo dell’incontro è ‘Quando Hollywood e il Trading si incontrano. Tecniche, approcci e insidie dalla finzione alla realtà’ e vedrà i due relatori descrivere alcune tecniche operative di trading partendo da alcuni spezzoni di film sulla finanza e il trading. Oltre a mostrare le logiche della loro operatività, nel loro intervento Fanton e Puviani si soffermeranno sui vari aspetti psicologici che condizionano l’operatività degli investitori sui vari mercati finanziari.

L’appuntamento di Venezia sarà un’occasione per i trader della zona per poter approfondire le novità introdotte da ESMA, la cui normativa nel 2018 ha posto alcune limitazioni relative all’utilizzo della leva finanziaria sui CFD.

Sarà inoltre un’opportunità per scoprire alcune delle ultime funzionalità della nuova piattaforma ActivTrader, disponibilità gratuitamente sul sito del broker. L’innovativa consolle firmata da ActivTrades è web-based e recentemente è stata potenziata con due innovative funzioni, Trailing Stop progressivo su più livelli e Pullback Order, che consentono all’investitore di migliorare i prezzi di entrata ed uscita sul mercato.

«La formazione è uno dei punti chiave per ActivTrades, ormai da 8 stagioni portiamo sul territorio questa serie di seminari fra trader e investitori volti ad offrire un momento di incontro per la nostra clientela con i maggiori esperti del settore, ma anche con lo stesso team di ActivTrades», ha dichiarato Carlo Alberto De Casa, Chief Analyst del broker.

Presentando la tappa veneziana del Trading Tour 2019 ed evidenziando come il trading è spesso un’attività svolta in solitaria, contro il book e contro i mercati, il manager ha voluto sottolineare come con queste iniziative ActivTrades voglia «offrire agli investitori un punto di confronto con alcuni dei migliori esperti in Italia del settore».

Quello veneziano non sarà l’ultimo appuntamento 2019 del Trading Tour di ActivTrades. I giorni precisi non sono ancora stati fissati, a novembre però il broker dovrebbe far tappa sia a Milano che a Roma.