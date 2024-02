Terremoto mercati? 6 motivi per temere instabilità

Instabilità e volatilità dei mercati in vista, con almeno 6 fattori osservati con attenzione dagli investitori.

Dai dati economici in arrivo, in primis quelli sull’inflazione, alle dinamiche geopolitiche, con le due guerre in corso a oscurare le previsioni mondiali sul prossimo futuro, i mercati finanziari sono in preda a insidie e incertezze.

Il boom di Nvidia e dell’entusiasmo per l’Intelligenza Artificiale, unito ai tentennamenti delle banche centrali sul taglio dei tassi e alle oscillazioni del dollaro e del prezzo del petrolio, guidano i mercati. Cosa sta per accadere? Uno sguardo su 6 eventi da monitorare assolutamente.

1. Dove va l’inflazione Usa?

L’inflazione statunitense sta per tornare sotto i riflettori, con l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) destinato a offrire agli investitori nuovi indizi su un’economia che è stata più forte di quanto molti si aspettassero.

Dati recenti quali i prezzi al consumo, i prezzi alla produzione e l’occupazione mostrano che la più grande economia del mondo continua a prosperare nonostante mesi di tassi di interesse elevati. In questo contesto, la Fed è apparsa sempre più cauta e ha respinto le aspettative di un imminente taglio dei tassi. I rendimenti obbligazionari sono rimbalzati e il dollaro è salito.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono un aumento dello 0,3% per gennaio dopo lo 0,2% del mese precedente. Un risultato PCE più forte del previsto potrebbe ulteriormente indebolire le scommesse sul taglio del tasso di mercato.

2. Dollaro, la corsa è finita?

La corsa al rialzo del dollaro del 2024 ha segnato la sua prima battuta d’arresto settimanale dopo che la crescita globale e la propensione al rischio hanno ricevuto una spinta dagli utili di successo della società Nvidia Corp.

L’indicatore Bloomberg del biglietto verde è scivolato dello 0,1% da venerdì scorso, dopo aver registrato un rally per sette settimane consecutive in un progresso del 2,6% fino al 16 febbraio. I rendimenti dei titoli del Tesoro ai massimi da inizio anno non sono riusciti ad accendere la domanda per la valuta statunitense, mentre l’indice ICE del dollaro anche questa settimana è sceso dello 0,3%, la peggiore performance in due mesi. La maggior parte delle valute del G10 ha registrato un progresso.

I dati che suggerivano un atterraggio morbido per l’economia americana e prospettive di crescita migliori del previsto in Europa hanno intaccato l’attrattiva delle tradizionali valute rifugio, indebolendo il dollaro, il franco e lo yen.

La domanda di asset più rischiosi ha ulteriormente pesato sulle valute, mentre gli indicatori azionari statunitensi, europei e giapponesi hanno raggiunto i massimi storici, spinti da un rally alimentato da Nvidia che ha visto il titolo superare una valutazione di 2 trilioni di dollari.

3. Inflazione in calo in Eurozona, ma di quanto?

I prossimi dati flash sull’inflazione di febbraio, pubblicati il ​​1° marzo, dovrebbero mostrare che i prezzi dell’area euro, saliti a doppia cifra nel 2022, stanno tornando verso l’obiettivo del 2%. Il valore è sceso al 2,8% a gennaio dal 2,9% di dicembre e si sta rapidamente raffreddando con una crescita debole e un calo dei prezzi dell’energia.

La lettura composita seguirà i dati nazionali di Germania, Francia e Spagna, tutti presentati prima della riunione della Bce del 7 marzo. Il vicepresidente Luis de Guindos ha dichiarato intanto che sono necessari tempo e più dati prima che i politici possano affermare con tranquillità che i tassi ai livelli record possono scendere.

La crescita dei salari nel frattempo ha rallentato, ma rimane al di sopra dei livelli coerenti con un’inflazione del 2%. La prossima decisione Bce appare quindi complicata. Non sarà facile mantenere il giusto equilibrio tra il mantenimento dei tassi abbastanza alti da contenere l’inflazione e il tempismo giusto per un primo taglio.

4. Cina e Giappone, quale crescita?

I politici di Cina e Giappone stanno affrontando una dura battaglia per migliorare le cupe prospettive di crescita delle loro economie.

Martedì prossimo saranno diffusi i dati sull’inflazione in Giappone e le aspettative che i prezzi al consumo si siano nuovamente raffreddati a gennaio potrebbero dare alla Banca del Giappone (BOJ) un motivo in meno per uscire dai tassi negativi quest’anno. La banca centrale si trova ad affrontare un contesto recessivo e una spesa al consumo fiacca, ma mantenere una politica ultra-espansiva significherebbe più sofferenza per lo yen.

In Cina, le autorità sono sempre più impegnate nel tentativo di sostenere una fragile ripresa economica dopo aver apportato la più grande riduzione mai vista del tasso ipotecario di riferimento e aver intensificato la pressione normativa per rilanciare un mercato azionario in perdita.

I dati PMI di venerdì forniranno maggiore chiarezza sull’efficacia delle misure di sostegno di Pechino.

5. Il futuro del commercio globale

Il crescente protezionismo e i conflitti geopolitici hanno gettato un’ombra sul commercio mondiale, che lo scorso anno è cresciuto solo dello 0,2%, il tasso più debole degli ultimi cinquant’anni al di fuori delle recessioni globali.

In questa cornice di incertezza, l’Organizzazione Mondiale del Commercio si riunirà lunedì a livello ministeriale ad Abu Dhabi. L’organismo è ostacolato dalle controversie tra i Paesi membri e soprattutto dalla politica interna che ha inasprito il libero scambio, per il quale l’OMC è stata istituita.

leggi anche Cambiamento climatico e disastro economico in 3 numeri

In vista delle elezioni americane di novembre, ci sono poche possibilità che Washington rimuova il blocco sulle nuove nomine nella massima sezione d’appello dell’OMC, il che significa che il suo organo arbitrale sulle controversie commerciali rimarrà inattivo.

Nel frattempo, le prospettive di accordi in settori importanti, come l’agricoltura e la pesca, rimangono deboli, il che significa indebolire tutta l’economia globale nel prossimo futuro.

6. Guerra in Ucraina, sono già due anni

Siamo al secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, un conflitto che ha scosso e plasmato non solo il Paese stesso, ma anche la politica globale, i mercati delle materie prime e le economie come nessun altro nella storia recente.

leggi anche Il gas russo continuerà a fluire in Europa per molto, ecco perché

I prezzi dell’energia e di molte materie prime sono tornati al di sotto dei livelli prebellici, sebbene l’oro – una copertura contro l’inflazione – sia superiore ai prezzi di febbraio 2022.

Senza armi, in inferiorità numerica e con crescenti preoccupazioni sulla prospettiva di aiuti internazionali, l’Ucraina è sottoposta a crescenti pressioni. Il Fondo monetario internazionale avverte che è necessario un “sostegno tempestivo” all’Ucraina da parte degli Stati Uniti e di altri donatori internazionali per garantire la sostenibilità fiscale del Paese.

Nel frattempo la Russia, già esclusa dal sistema finanziario globale con una serie di sanzioni, si trova ad affrontare nuovi freni da parte di Washington, Gran Bretagna e altri in seguito alla morte del leader dell’opposizione Alexei Navalny.