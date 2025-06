Terremoto in arrivo per i Treasury e anche BTP? Attenti al fattore carry trade dal Giappone

È già da un po’ che uno spettro aleggia in tutto il mondo finanziario, che in realtà nel 2024 si è già fatto realtà: è la crisi del carry trade sullo yen, strategia di investimento che per tanto tempo, grazie ai tassi del Giappone a valori a dir poco stracciati, ha portato acqua al mulino di diversi asset finanziari, Treasury USA, ma anche BTP e diversi altri titoli di Stato di tutto il mondo.

Il tema del futuro di questa strategia di investimento, di cui si è parlato molto già nell’estate del 2024, quando si sono manifestati diversi episodi di liquidazioni carry trade finanziato dallo yen, con tanto di scosse sui mercati finanziari globali, è quanto mai attuale.

Proprio oggi si torna a guardare con un interesse misto a paura ai Titoli di Stato del Giappone, più semplicemente ai JGB (Japanese Government Bonds), a seguito della carrellata di annunci arrivata dalla Bank of Japan che oggi, martedì 17 giugno, ha confermato i tassi di interesse allo 0,5%.

Non è tanto questa la decisione, tuttavia, a cui gli investitori di tutto il mondo guardano. I riflettori sono accesi infatti piuttosto sulla presentazione della tabella di marcia del tapering dei bond sovrani giapponesi di cui tuttora la BOJ fa incetta.

Una tabella di marcia, quella illustrata oggi, in realtà meno severa rispetto a quanto temuto in precedenza, in quanto il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda ha ammesso che esistono rischi al ribasso più significativi che incombono sull’economia del Giappone, a causa del contesto di elevata incertezza per il destino dell’economia globale (per l’impatto, ancora impossibile da calcolare, dei dazi decisi dal presidente americano Donald Trump).

Per quest’anno, la BOJ non ha annunciato alcuna variazione al piano esistente di acquisti di bond, che comporta una riduzione degli acquisti di JGB, da parte dell’istituzione, pari a 400 miliardi di yen al trimestre (l’equivalente di 2,76 miliardi di dollari), finalizzata a far scendere gli acquisti mensili dei Titoli alla cifra di 3 trilioni di yen entro il marzo del 2026.

La novità è rappresentata da quanto ha deciso di fare la Bank of Japan nell’anno fiscale 2026.

Stando al piano di QT- Quantitative tightening presentato oggi, la banca centrale continuerà a ridurre i suoi acquisti di JGB, ma in misura inferiore, dimezzando l’ammontare dei tagli, così da far scendere la quantità di shopping di bond giapponesi a 2 trilioni di yen al mese entro il marzo del 2027. Il tapering continuerà dunque ad andare avanti, ma a un ritmo dimezzato.

Il motivo di questa decisione, che l’economista senior di Mizuho Research & Technologies Saisuke Sakai ha definito “market friendly”, è da individuare nelle richieste che diversi operatori di mercato hanno inoltrato alla stessa BOJ, temendo evidentemente scossoni troppo importanti a danno dei Titoli di Stato del Giappone.

Interpellata dalla Reuters, Sakai ha detto infatti che, “nell’allentare il ritmo del tapering, (la banca centrale) farà in modo che i rendimenti di lungo periodo non salgano troppo”.

Basterà però questa mossa a blindare la strategia del carry trade, il cui destino appare tutto fuorché sicuro?

Già agli inizi di agosto del 2024, i mercati vennero assaltati da una carica di sell, che azzannarono bond e azioni di tutto il mondo, a causa del collasso del carry trade sullo yen.

Intanto, vale la pena di ricordare in cosa consiste questa strategia di investimento, o anche di arbitraggio.

Si tratta di un modus operandi che vede gli investitori indebitarsi in una valuta come lo yen o in qualsiasi altra moneta emessa da un’economia caratterizzata da tassi di interesse particolarmente bassi, per acquistare asset o altre monete che presentano rendimenti più elevati.

Il carry trade sullo yen è andato avanti indisturbato per un periodo di tempo piuttosto lungo, blindato dai tassi di interesse che, in Giappone, sono stati lasciati a livelli attorno allo zero se non anche al di sotto, per diversi anni. Fino a quando anche la Bank of Japan si è dovuta dare una scrollata e a iniziare a drenare liquidità dai mercati iniziando ad alzare i tassi.

Ciò è avvenuto il 19 marzo 2024, giorno storico per la Banca centrale del Giappone, che ha messo la parola punto alla sua politica monetaria incentrata sui tassi negativi, alzando i tassi benchmark dal -0,1% a un range compreso tra lo 0% e lo 0,1%.

Si è trattato solo del primo atto, visto che oggi i tassi viaggiano attorno allo 0,5%. Valore ancora attorno allo zero, che tuttavia non è bastato più a rassicurare i più convinti sostenitori del carry trade e, anche, diversi esperti. Motivo: il rialzo dei rendimenti dei Titoli di Stato del Giappone, che è stato scatenato in queste ultime settimane, in particolare negli ultimi giorni di maggio, non solo da una Bank of Japan meno presente a causa del suo QT e del tapering degli acquisti di JGB ma anche per i timori acuiti sul mostruoso debito-PIL del Giappone, che si sono tradotti in un’asta di Titoli di Stato a 20 anni che è stata la peggiore dal 2012.

Molto male è andata anche l’asta che ha avuto per oggetto lo scorso 28 maggio Titoli di Stato con scadenza a 40 anni, con la domanda che è crollata al livello più basso dal luglio del 2024.

Ennesimo episodio che ha fatto schizzare i rendimenti dei JGB al rialzo, tanto che i rendimenti dei Titoli di Stato a 40 anni si sono impennati al massimo di sempre del 3,689%, in crescita di 70 punti base circa YTD.

A quel punto la paura di nuovi episodi di liquidazioni di carry trade è tornata a esplodere. Naturale, visto che i rendimenti dei bond giapponesi più alti, hanno avvertito già gli analisti di Macquarie in una nota, potrebbero convincere gli investitori giapponesi a riscattare i soldi investiti in particolare nei Treasury (ma anche in Titoli di Stato di tutto il mondo, inclusi i BTP, per rimpatriarli.

Gli allarmi non sono finiti qui, con Albert Edwards, strategist del mercato globale di Societe Generale Corporate & Investment Banking, che ha avvertito che, nel caso in cui i rendimenti dei Titoli di Stato del Giappone dovessero continuare a salire, si potrebbe verificare addirittura “un Armageddon sui mercati finanziari”.

Il timore degli esperti non è soltanto per la possibile ritirata degli investitori giapponesi dai Treasury americani, che già stanno vivendo un periodo di crisi di fiducia, sulla scia del forte peggioramento del sentiment che ha investito il dollaro USA, ma per gli stessi Titoli di Stato dell’area euro, già da un po’ mollati dal Giappone.

All’inizio di quest’anno, un articolo del Financial Times aveva già messo in evidenza la metamorfosi in atto, indicando come, in un contesto di rialzi dei tassi di interesse che vede da più di un anno all’opera la Bank of Japan, gli investitori locali stessero iniziando a scaricare i bond stranieri - come ha indicato la stessa Rebecca Patterson, ex responsabile strategist della divisione degli investimenti di Bridgewater Associates.

Inoltre, proprio agli inizi di giugno si è appreso che, nel mese di aprile, gli investitori giapponesi hanno venduto Bund tedeschi al ritmo più forte dal 2014, mollando stando ai dati pubblicati dal Ministero delle Finanze del Giappone e riportati da Reuters, “quasi 1,5 trilioni di yen (10,4 miliardi di dollari) di titoli al netto degli acquisti, il volume più elevato dal 2014 secondo Commerzbank”.