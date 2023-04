Tassi di interesse: il brusco rialzo sconvolgerà i mercati per 5 motivi

L’era dei prestiti facili e della liquidità in abbondanza è finita da un pezzo e la politica di tassi di interesse sempre più alti si è diffusa in tutto il mondo (presto anche il Gippone dovrebbe abbandonare le scelte accomodanti).

Il più brusco balzo del costo del denaro degli ultimi decenni sta lasciando segni insidiosi nei mercati, mantenendo così un livello di incertezza sul futuro poco rassicurante.

Il crollo di Silicon Valley Bank (SVB) all’inizio di marzo dopo le pesanti perdite sul suo portafoglio obbligazionario a causa dell’aumento dei tassi è stato un campanello d’allarme per i mercati che la stretta monetaria probabilmente avrà conseguenze negative.

Dalla fine del 2021, le grandi economie sviluppate, tra cui Stati Uniti, Eurozona e Australia, hanno alzato i tassi di quasi 3.300 punti base complessivamente.

I mercati ne stanno già risentendo e il cambiamento epocale della politica monetaria può travolgere Borse ed economie in almeno 5 settori.

1. Banche in bilico

Le banche rimangono in cima alla lista delle preoccupazioni dopo che il crollo di SVB, così come la fusione forzata di Credit Suisse con UBS, hanno scatenato turbolenze in tutto il settore.

Gli investitori cercano ora di valutare quali altri istituti rischiano perdite non realizzate in titoli di Stato, i cui prezzi sono scesi bruscamente con l’aumento dei tassi.

Le perdite del portafoglio obbligazionario SVB hanno evidenziato, per esempio, problemi simili per le gigantesche partecipazioni in obbligazioni estere degli istituti di credito giapponesi, ha fatto notare un’analisi Reuters.

I titoli delle banche giapponesi, europee e statunitensi, sebbene fuori dai minimi recenti, sono ancora ben al di sotto dei livelli visti poco prima del crollo di SVB.

2. Giganti tech sotto stress

Come ha dimostrato il crollo di SVB, anche lo stress nel settore tecnologico può diffondersi rapidamente in tutta l’economia.

Le aziende tech stanno invertendo l’esuberanza dell’era della pandemia, con Alphabet, Amazon e Meta che hanno annunciato i loro ultimi cicli di licenziamenti dopo anni di assunzioni a livelli record.

Di conseguenza, i mercati immobiliari negli hub tecnologici statunitensi, come Seattle e San Jose, si stanno raffreddando più rapidamente che in altre regioni, afferma il broker immobiliare Redfin Corp.

Nella proprietà commerciale, una ristrutturazione da parte di Pinterest vedrà la società di social media uscire dai contratti di locazione degli uffici.

Gli investitori diffidenti nei confronti dello stress globale dovrebbero tenere d’occhio la Silicon Valley, poiché un terremoto in questa importante industria statunitense causerà scosse di assestamento in Europa e oltre.

3. Fallimenti in arrivo?

L’aumento dei tassi rappresenta una minaccia per le società sub-investment grade, che devono pagare quando rifinanziano il loro debito in scadenza e rischiano il default.

S&P prevede che i tassi di insolvenza negli Stati Uniti e in Europa raggiungeranno rispettivamente il 3,75% e il 3,25% entro settembre, più del doppio rispetto all’1,6% e all’1,4% di settembre 2022. Previsioni pessimistiche al 6,0% e del 5,5% non sono così impossibili, ha aggiunto.

Lo stratega di Deutsche Bank Jim Reid ha scritto questa settimana che le aziende sono più indebitate ora che durante la grande crisi finanziaria e questo ciclo potrebbe in definitiva essere più focalizzato sui fallimenti aziendali rispetto a quelli finanziari.

4. Attenzione alle criptovalute

Dopo aver beneficiato di un afflusso di denaro durante l’era “del denaro facile”, le criptovalute hanno sofferto quando i tassi sono aumentati lo scorso anno, per poi guadagnare grazie ai recenti segnali che la stretta potrebbe finire presto.

La regina crypto, il Bitcoin, ha beneficiato inaspettatamente di una più ampia turbolenza del mercato, aumentando di circa il 40% in soli 10 giorni.

Gli analisti hanno attribuito i guadagni alle aspettative che gli aumenti dei tassi si stavano avvicinando al loro picco, supportando asset rischiosi come il Bitcoin.

Tuttavia, ci sono ragioni per essere prudenti nei confronti delle criptovalute: il crollo di varie società di valute digitali di alto profilo lo scorso anno ha lasciato che i clienti crittografici subissero ingenti perdite, mentre le autorità statunitensi stanno sempre più reprimendo i maggiori attori del settore delle criptovalute.

5. Mercato immobiliare a picco?

L’aumento dei tassi opera con un ritardo temporale, il che significa che l’impatto sui mercati immobiliari sensibili ai tassi deve ancora essere pienamente percepito.

Un indice del debito in difficoltà compilato dallo studio legale Weil Gotshal & Manges ha mostrato che il settore immobiliare rimane il settore in maggiore sofferenza con un certo margine in Europa e nel Regno Unito.

Gli economisti sono anche preoccupati che la proprietà commerciale possa essere il prossimo perdente se i problemi bancari globali innescassero una stretta creditizia più ampia sul settore multimiliardario che era già sotto pressione.

Capital Economics ha affermato che i prezzi degli immobili commerciali negli Stati Uniti (CRE) sono diminuiti del 4-5% rispetto al picco di metà 2022 e prevede un ulteriore calo del 18-20%.

La dipendenza del settore dai prestiti delle banche di piccole e medie dimensioni - che forniscono circa il 70% dei prestiti in essere alla CRE - è preoccupante, poiché tali banche stanno subendo pressioni sui depositi, secondo gli esperti.