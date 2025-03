Tassi BCE, previsioni riunione 6 marzo. Tagli Lagarde: stop vicino, durerà tanto

Il secondo BCE-Day è qui, ci siamo: la settimana in cui il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si riunirà per annunciare la decisione sui tassi di interesse dell’area euro si è appena aperta.

Tra due giorni, dopodomani giovedì 6 marzo, l’Eurotower emetterà il verdetto attesissimo di politica monetaria, dopo l’ultimo taglio che è stato comunicato il 30 gennaio scorso, nel primo BCE Day del 2025 e nel primo BCE Day, anche, della seconda amministrazione USA di Donald Trump (il presidente americano aveva prestato giuramento qualche giorno prima).

Per la giornata di dopodomani giovedì 6 marzo, la scommessa è di un nuovo taglio, o anche contentino, così come è stato ribattezzato da una nutrita platea di colombe, da parte di Lagarde & Co .

Non è finita qui, almeno per adesso, almeno secondo le speculazioni dei mercati .

Prima di decidersi a tagliare il costo del denaro del blocco sono passati però diversi mesi : la prima sforbiciata si è presentata solo agli inizi di giugno 2024 , per l’appunto, inaugurando l’attuale fase del percorso dei tagli dei tassi, che sono stati ridotti in tutto, finora, di 125 punti base .

Dopo quell’ultimo rialzo dei tassi, sotto assedio da parte dei consumatori, governi dell’area euro (in particolare dal governo Meloni) e anche da parte di diversi economisti che da tempo l’avevano implorata di fermarsi , Lagarde ha decretato la fine delle strette monetarie ( non della restrizione monetaria, che rimane ancora in atto ), ergo del ciclo dei rialzi dei tassi .

In quella occasione, alla fine di gennaio 2025, i tassi dell’Eurozona sono stati tagliati per la quinta volta dal primo taglio del 6 giugno 2024 , che ha fatto seguito alla sfilza delle strette monetarie anti-inflazione annunciate in modo incessante dalla Banca centrale europea, dal luglio del 2022 al settembre del 2023 .

BCE, in arrivo il grande stop dei tagli dei tassi?

La probabilità di una ulteriore sforbiciata dei tassi dell’area euro nella giornata di dopodomani, giovedì 6 marzo, pari a -25 punti base, è di quasi il 100%: una certezza, dunque, seguita molto probabilmente da una fase di grande incertezza.

O, per dirla in termini pratici, nella peggiore delle ipotesi, sia per le colombe che per i mercati, seguita da un grande stop, che potrebbe durare mesi, ma che non si paleserà subito, almeno stando alle previsioni più recenti.

Quando ci sarà dunque questo stop, in un contesto in cui i tassi di interesse dell’area euro viaggiano ancora in territorio restrittivo, non riuscendo di conseguenza a dare alcuna grande e significativa spinta a una economia che non solo annaspa, tenendosi malapena a galla, ma che rischia di ricevere il colpo di grazia e di affondare, nel momento in cui il presidente americano Donald Trump colpirà l’Europa puntando dritto al cuore della sua economia, ovvero alle sue esportazioni, annunciando nuovi dazi?

Quando e come la BCE dirà basta, in una situazione in cui qualcuno ha già avvertito come l’allentamento della restrizione monetaria che Francoforte sta portando avanti sia a dir poco sui generis, visto che ai tagli dei tassi si sta affiancando la dieta ferrea iniziata da un po’ dalla banca centrale, tesa a sfoltire quei BTP e quei bond dell’area euro presenti in pancia da un bel po’: dieta che prende il nome di Quantitative Tightening e che si affianca alla fine dell’ultimo bazooka monetaria chiamato PEPP-QE pandemico, andato ormai in pensione nella data preannunciata da Christine Lagarde?

E fino a che punto quello stop ai tagli dei tassi che alcuni falchi della Banca centrale europea hanno consigliato di far diventare ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Consiglio direttivo, dipenderà dal grande annuncio sul tasso neutrale di interesse, che è arrivato agli inizi di febbraio, in un momento in cui i falchi dell’Eurotower (ma non solo) hanno già fatto andare in tilt i BTP & Co?