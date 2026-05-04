Anthropic si appresta a siglare uno degli accordi più significativi nella storia recente dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la società fondata da Dario Amodei è in fase avanzata di trattative per la costituzione di una joint venture da circa 1,5 miliardi di dollari con alcune delle più potenti istituzioni finanziarie americane.

A guidare l’operazione sono Anthropic stessa, il colosso del private equity Blackstone e il fondo Hellman & Friedman, ciascuno dei quali dovrebbe contribuire con circa 300 milioni di dollari. Goldman Sachs parteciperà come investitore fondatore con un impegno di 150 milioni, mentre General Atlantic e altri soggetti finanziari completeranno il quadro portando i capitali complessivi alla soglia prevista di 1,5 miliardi.

Anthropic e Wall Street insieme per portare l’AI nelle aziende

La nuova entità non sarà una semplice operazione di finanziamento. Il veicolo è concepito come un vero e proprio braccio operativo e consulenziale di Anthropic, con il compito di affiancare le imprese (in particolare quelle presenti nei portafogli delle società di private equity coinvolte) nell’integrazione concreta degli strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali quotidiani.

Si tratta di un modello di espansione radicalmente diverso dalla vendita diretta di prodotti a singoli clienti: invece di approcciare le aziende una per una, la joint venture punta a inserirsi nelle reti di investimento già consolidate, raggiungendo potenzialmente centinaia di realtà imprenditoriali in modo simultaneo. Le società in portafoglio ai grandi fondi di private equity rappresentano un terreno particolarmente fertile, poiché sono già strutturalmente orientate all’ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa. Tutti obiettivi per i quali l’AI generativa si presta in modo naturale.

La sfida a OpenAI nel mercato enterprise

Anthropic non è l’unica a muoversi in questa direzione. Anche OpenAI, secondo il WSJ, starebbe valutando la creazione di una joint venture analoga con fondi di private equity per accelerare l’adozione dei propri strumenti tra i clienti aziendali. La corsa al mercato enterprise si fa dunque sempre più serrata tra i due principali protagonisti dell’AI statunitense.

Anthropic, tuttavia, parte da una posizione di vantaggio riconosciuta: è già considerata uno dei fornitori di riferimento per le grandi imprese nel settore dell’intelligenza artificiale. La mossa odierna consolida dunque ulteriormente questo primato, trasformando la partnership finanziaria in un moltiplicatore di scala difficile da replicare nel breve periodo.

IPO all’orizzonte: Anthropic accelera su tutti i fronti

L’accordo arriva in un momento di forte slancio per Anthropic. I ricavi della società sono cresciuti sensibilmente negli ultimi mesi, trainati in particolare dal successo di Claude Code, lo strumento di assistenza alla programmazione che ha conquistato sviluppatori e team tecnici in tutto il mondo.

In questo contesto, la joint venture con Wall Street non risponde solo a una logica di espansione commerciale, ma si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del profilo finanziario e reputazionale dell’azienda, in vista di una possibile quotazione in borsa che potrebbe concretizzarsi già nel corso del 2026.

Garantirsi la fiducia (e il capitale) di istituzioni come Goldman Sachs e Blackstone rappresenta, in quest’ottica, un segnale potente per i mercati: l’AI non è più solo una scommessa tecnologica, ma un’infrastruttura economica destinata a durare.