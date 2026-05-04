Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Svolta epocale negli investimenti AI, Wall Street sostiene Anthropic con una joint venture da $1,5 miliardi

Redazione Imprese

4 Maggio 2026 - 11:00

La startup di intelligenza artificiale stringe un’alleanza storica con Blackstone, Goldman Sachs e altri colossi finanziari per conquistare il mercato enterprise.

Svolta epocale negli investimenti AI, Wall Street sostiene Anthropic con una joint venture da $1,5 miliardi

Anthropic si appresta a siglare uno degli accordi più significativi nella storia recente dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la società fondata da Dario Amodei è in fase avanzata di trattative per la costituzione di una joint venture da circa 1,5 miliardi di dollari con alcune delle più potenti istituzioni finanziarie americane.

A guidare l’operazione sono Anthropic stessa, il colosso del private equity Blackstone e il fondo Hellman & Friedman, ciascuno dei quali dovrebbe contribuire con circa 300 milioni di dollari. Goldman Sachs parteciperà come investitore fondatore con un impegno di 150 milioni, mentre General Atlantic e altri soggetti finanziari completeranno il quadro portando i capitali complessivi alla soglia prevista di 1,5 miliardi.

leggi anche

Anthropic cresce senza sosta. Ora la società di Claude AI vale $380 miliardi
Anthropic cresce senza sosta. Ora la società di Claude AI vale $380 miliardi

Anthropic e Wall Street insieme per portare l’AI nelle aziende

La nuova entità non sarà una semplice operazione di finanziamento. Il veicolo è concepito come un vero e proprio braccio operativo e consulenziale di Anthropic, con il compito di affiancare le imprese (in particolare quelle presenti nei portafogli delle società di private equity coinvolte) nell’integrazione concreta degli strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali quotidiani.

Si tratta di un modello di espansione radicalmente diverso dalla vendita diretta di prodotti a singoli clienti: invece di approcciare le aziende una per una, la joint venture punta a inserirsi nelle reti di investimento già consolidate, raggiungendo potenzialmente centinaia di realtà imprenditoriali in modo simultaneo. Le società in portafoglio ai grandi fondi di private equity rappresentano un terreno particolarmente fertile, poiché sono già strutturalmente orientate all’ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa. Tutti obiettivi per i quali l’AI generativa si presta in modo naturale.

leggi anche

Claude, arriva la nuova AI dedicata alle aziende. Ecco cosa può fare e come cambierà il lavoro
Claude, arriva la nuova AI dedicata alle aziende. Ecco cosa può fare e come cambierà il lavoro

La sfida a OpenAI nel mercato enterprise

Anthropic non è l’unica a muoversi in questa direzione. Anche OpenAI, secondo il WSJ, starebbe valutando la creazione di una joint venture analoga con fondi di private equity per accelerare l’adozione dei propri strumenti tra i clienti aziendali. La corsa al mercato enterprise si fa dunque sempre più serrata tra i due principali protagonisti dell’AI statunitense.

Anthropic, tuttavia, parte da una posizione di vantaggio riconosciuta: è già considerata uno dei fornitori di riferimento per le grandi imprese nel settore dell’intelligenza artificiale. La mossa odierna consolida dunque ulteriormente questo primato, trasformando la partnership finanziaria in un moltiplicatore di scala difficile da replicare nel breve periodo.

leggi anche

Tutto quello che devi sapere sull’IPO di Anthropic, che può riscrivere la guerra dell’AI
Tutto quello che devi sapere sull'IPO di Anthropic, che può riscrivere la guerra dell'AI

IPO all’orizzonte: Anthropic accelera su tutti i fronti

L’accordo arriva in un momento di forte slancio per Anthropic. I ricavi della società sono cresciuti sensibilmente negli ultimi mesi, trainati in particolare dal successo di Claude Code, lo strumento di assistenza alla programmazione che ha conquistato sviluppatori e team tecnici in tutto il mondo.

In questo contesto, la joint venture con Wall Street non risponde solo a una logica di espansione commerciale, ma si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del profilo finanziario e reputazionale dell’azienda, in vista di una possibile quotazione in borsa che potrebbe concretizzarsi già nel corso del 2026.

Garantirsi la fiducia (e il capitale) di istituzioni come Goldman Sachs e Blackstone rappresenta, in quest’ottica, un segnale potente per i mercati: l’AI non è più solo una scommessa tecnologica, ma un’infrastruttura economica destinata a durare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Wall Street
# Intelligenza artificiale
# Joint venture
# Anthropic

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 05/05/2026 È giusto aver graziato Nicole Minetti?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

L'Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

News imprese

L’Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari
Solo un produttore di auto riesce a gestire correttamente i propri stabilimenti in Europa

News imprese

Solo un produttore di auto riesce a gestire correttamente i propri stabilimenti in Europa

Correlato