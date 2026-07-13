Supervisione bancaria in calo. Perché la Fed non controlla più le banche?

Una delle principali attività della Federal Reserve, distinta dall’uso della politica monetaria per fissare i tassi di interesse, è quella di svolgere la “supervisione” bancaria, ovvero esaminare attentamente le finanze e la contabilità di una banca per assicurarsi che non stia assumendo rischi eccessivi.

Spesso questo processo si conclude senza assegnare alla banca un rating di massimo livello in alcune categorie, ma dichiarando comunque che i conti complessivi della banca sono soddisfacenti. Tuttavia, quando la situazione di una determinata banca è più grave, la Fed ha il potere di avviare azioni di enforcement nei confronti della banca per imporre il rispetto delle norme.

Un’analisi dei dati ha portato Aaron Klein e Cameron Connell a porsi la domanda: «Perché le azioni di enforcement bancario stanno diminuendo?» (Brookings Institution, 8 luglio 2026). Gli autori presentano questo grafico sul numero di azioni di enforcement avviate ogni anno dalla Fed.La storia qui non è chiaramente la solita narrazione «i Democratici regolano, i Repubblicani no». [...]