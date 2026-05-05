Stipendio più basso da maggio 2026 per chi si trova in questa situazione

Generalmente il datore di lavoro non può decidere liberamente di ridurre lo stipendio del dipendente, specialmente quando le mansioni restano le stesse. Attenzione, però, perché di recente è arrivata un’ordinanza della Corte di Cassazione che chiarisce come, in presenza di determinate condizioni, l’azienda possa tagliare lo stipendio anche senza modificare l’inquadramento del lavoratore.

Una pronuncia destinata a incidere sulla giurisprudenza: da oggi, quindi, c’è maggiore chiarezza sulla possibilità per i datori di lavoro di ridurre la retribuzione nel caso in cui ce ne fosse necessità sul piano economico e possibilità sul piano legale.

Il confine di riferimento è quello descritto dall’articolo 2103 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015. È questo che tutela la busta paga dei lavoratori da riduzioni arbitrarie dello stipendio, anche in situazioni di crisi aziendale, ma lascia comunque una possibilità al datore di lavoro, purché vengano rispettate precise garanzie. Vediamo in quali casi e qual è la situazione a cui si riferisce l’ordinanza della Cassazione.

La sentenza

Nel dettaglio, il caso di specie esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un dirigente di una società del settore siderurgico che, nel 2013, aveva accettato una riduzione della propria retribuzione a causa della situazione di crisi in cui si trovava l’azienda. L’accordo, inizialmente temporaneo, era stato poi prorogato di fatto negli anni successivi, fino al 2019, senza però che le mansioni del lavoratore venissero modificate.

Il dirigente ha quindi contestato la legittimità del taglio dello stipendio, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive maturate. E inizialmente ha anche avuto la meglio: dopo una prima decisione solo parzialmente favorevole, la Corte d’Appello di Milano ha infatti ritenuto nullo l’accordo, riconoscendo integralmente le somme non pagate.

L’azienda però non si è arresa e ha fatto ricorso: la vicenda è arrivata così davanti alla Cassazione, che con l’ordinanza n. 8402 del 3 aprile 2026 ha chiarito il principio importante secondo cui nel regime attuale, cioè dopo la modifica dell’articolo 2103 del Codice Civile introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, la riduzione della retribuzione può essere valida anche se le mansioni restano le stesse, ma solo se l’accordo viene sottoscritto in sede protetta.

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Cosa si intende per sede protetta?

Per sede protetta si intende un luogo previsto dalla legge in cui il lavoratore può firmare un accordo con il datore di lavoro con maggiori garanzie, perché assistito o comunque messo nelle condizioni di esprimere una volontà libera e consapevole.

Rientrano tra queste sedi, ad esempio, l’Ispettorato territoriale del lavoro e le sedi sindacali, la cui funzione è evitare che il dipendente accetti una riduzione dello stipendio solo per cause di forza maggiore, ad esempio per paura di perdere il posto o per effetto di pressioni da parte dell’azienda.

Per questo, un accordo di riduzione della retribuzione firmato fuori da una sede protetta rischia di essere nullo, con la conseguenza che il lavoratore può chiedere il pagamento di quanto non guadagnato a causa del taglio.

Riduzione dello stipendio possibile se ti trovi in questa situazione

Quindi, l’ordinanza della Corte di Cassazione conferma che il taglio dello stipendio può essere legittimo, purché avvenga entro determinati confini. Resta ferma la tutela della retribuzione, che non può essere ridotta in modo arbitrario o per semplice decisione del datore di lavoro. Tuttavia, in presenza di alcune condizioni, l’azienda può concordare con il dipendente una riduzione della paga.

In particolare, sono due le circostanze necessarie. Da un lato, deve esserci un interesse che giustifica l’accordo: ad esempio una situazione di crisi aziendale, come pure un diverso equilibrio tra stipendio e condizioni di lavoro, come nel caso di richiesta di una maggiore flessibilità da parte del lavoratore.

Dall’altro lato, il lavoratore deve essere d’accordo e sufficientemente tutelato. Non basta però una semplice firma su un documento predisposto dall’azienda: come visto sopra, l’accordo deve essere sottoscritto in sede protetta, quindi davanti a soggetti terzi qualificati, così da garantire che la scelta sia consapevole e non frutto di pressioni. Solo in questo caso la riduzione dello stipendio può considerarsi valida.