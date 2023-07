Sta arrivando una tempesta globale da 500 miliardi di debiti

Non c’è tregua per la finanza mondiale e un nuovo allarme risuona per la stabilità economica e dei mercati: si tratta di una montagna di debiti dal valore di 500 miliardi di dollari.

Una tempesta miliardaria proveniente dalla crisi del debito aziendale sta già iniziando a farsi strada in tutto il mondo, secondo i dati compilati da Bloomberg. Il numero quasi certamente è destinato a crescere.

L’allarme risuona a Wall Street, con il rischio di spingere il rallentamento della crescita economica e pressare i mercati del credito che stanno già facendo fatica a riemergere dalle perdite più profonde degli ultimi decenni.

Stando all’analisi di Bloomberg, dietro questi dati preoccupanti c’è, in apparenza, l’impatto del capitalismo, con aziende minate da forze quali il cambiamento tecnologico o l’ascesa del lavoro a distanza che ha svuotato edifici per uffici a Hong Kong, Londra e San Francisco.

Tuttavia, non è solo questo che accelera i fallimenti aziendali: carichi di debito che si sono gonfiati durante un’era di denaro insolitamente a buon mercato, ora scontrati però con tassi in accelerazione.

La tempesta da 500 miliardi di dollari di debito sta per travolgere Usa e mondo? Analisi e previsioni.

Debito societario come una bomba: cosa succede

La crescente ondata di allarme sui debiti societari ha una chiara radice nella politica delle banche centrali.

Colti di sorpresa dall’aumento dell’inflazione, infatti, i responsabili delle politiche monetarie hanno drenato in modo aggressivo liquidità dal sistema finanziario mondiale, cercando intenzionalmente di rallentare le loro economie ostacolando il flusso di credito alle imprese. Inevitabilmente, ciò significa che alcuni falliranno.

Le sacche di credito societario sembrano particolarmente vulnerabili dopo l’aumento vertiginoso durante di tassi di interesse ai minimi storici, quando anche le società più traballanti potevano facilmente prendere in prestito denaro.

Negli Stati Uniti, la quantità di obbligazioni ad alto rendimento e prestiti con leva finanziaria - che sono dovuti da imprese più rischiose e meno solvibili - è più che raddoppiata dal 2008, passando a $3.000 miliardi nel 2021, prima che la Federal Reserve iniziasse i suoi aumenti dei tassi più ripidi in una generazione, secondo ai dati di S&P Global.

Nello stesso periodo, i debiti delle società cinesi non finanziarie sono aumentati rispetto alle dimensioni dell’economia di quella nazione. E in Europa, le vendite di obbligazioni “spazzatura” sono aumentate di oltre il 40% solo nel 2021. Molti di questi titoli dovranno essere rimborsati nei prossimi anni, contribuendo a un muro di debito di 785 miliardi di dollari in scadenza.

Con il rallentamento della crescita in Cina e in Europa - e la Fed che dovrebbe continuare ad alzare i tassi - questi rimborsi potrebbero essere troppo onerosi per alcune aziende. Nelle sole Americhe, la pila di obbligazioni e prestiti in difficoltà è già aumentata di oltre il 360% dal 2021, mostrano i dati. Se continua a diffondersi, ciò potrebbe portare al primo ampio ciclo di insolvenze dalla Grande Crisi Finanziaria.

Intanto, più di 120 grandi fallimenti si sono verificati solo negli Stati Uniti già quest’anno. Anche così, meno del 15% dei quasi 600 miliardi di dollari di debito scambiato a livelli distressed a livello globale è effettivamente andato in default, mostrano i dati. Ciò significa che le aziende che devono più di mezzo trilione di dollari potrebbero non essere in grado di ripagarlo, o almeno faticare a farlo.

Questa settimana, Moody’s Investors Service ha dichiarato che il tasso di insolvenza per le società di livello speculativo in tutto il mondo dovrebbe raggiungere il 5,1% l’anno prossimo, rispetto al 3,8% nei 12 mesi terminati a giugno. Nello scenario più pessimistico, potrebbe salire fino al 13,7%, superando il livello raggiunto durante il crollo del credito del 2008-2009.

L’immobiliare è la bomba pronta a esplodere

Nessun altro settore sta affrontando una pressione così acuta come quella degli immobili commerciali a causa del lento ritorno agli uffici che ha svuotato gli edifici e assottigliato i centri urbani. Più di un quarto del debito in sofferenza in tutto il mondo - o circa $168 miliardi - è legato al settore immobiliare, più di ogni altro singolo gruppo, mostrano i dati.

Sembra esserci poco sollievo all’orizzonte. Un sondaggio condotto dall’agente immobiliare Knight Frank ha rilevato che metà delle aziende internazionali intervistate ha in programma di ridurre gli spazi per uffici.

La maggior parte del debito in sofferenza legato al settore è il risultato del crollo immobiliare in Cina. Mentre China Evergrande Group ristruttura il proprio debito, grandi aziende come Dalian Wanda Group Co. e Country Garden Holdings Co. hanno visto crollare i prezzi del loro debito.

Negli Stati Uniti, il colosso del co-working WeWork Inc., le cui perdite si sono accumulate dalla sua IPO del 2020, ha obbligazioni in scadenza nel 2025 che attualmente rendono circa il 70%.

Mentre la domanda di spazi per uffici diminuisce, Canary Wharf Group - società immobiliare britannica -sta cercando di ridurre la dipendenza del distretto dal settore finanziario, con piani per attrarre altre società e costruire più residenze. Gli investitori hanno dubbi: una delle obbligazioni del gruppo, che scade nel 2028, viene scambiata a circa il 68% del suo valore nominale. Canary Wharf e le altre società hanno rifiutato di commentare. Ma con rendimenti e valore così riformulati, i guai sono all’orizzonte quando si devono ripagare i possessori di obbligazioni.

Cosa può accadere alla finanza globale? Perché domina l’incertezza

C’è molta incertezza su cosa accadrà realmente.

L’economia statunitense, per esempio, è rimasta sorprendentemente resiliente di fronte a costi di indebitamento più elevati e il costante rallentamento dell’inflazione sta alimentando la speculazione che la Fed potrebbe guidare l’economia verso un atterraggio morbido.

Anche gli spread di rendimento nel mercato delle obbligazioni spazzatura statunitensi, una misura chiave del rischio percepito, si sono ridotti da marzo, quando il crollo della Silicon Valley Bank ha seminato brevemente timori di una crisi del credito che non si è mai materializzata.

Tuttavia, anche una crescita relativamente modesta delle insolvenze aggiungerebbe un’altra sfida all’economia. Più le insolvenze aumentano, più gli investitori e le banche potrebbero ritirarsi dai prestiti, spingendo a loro volta più aziende in difficoltà man mano che le opzioni di finanziamento scompaiono. I conseguenti fallimenti metterebbero sotto pressione anche il mercato del lavoro in quanto i dipendenti vengono licenziati, con un corrispondente freno alla spesa dei consumatori.