Sondaggi politici, vola Salvini: male Meloni e Forza Italia, ok M5s e Renzi

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto dal Tg La7 di Enrico Mentana in data 23 dicembre, sembrerebbe risentire dell’assoluzione di Matteo Salvini - perché il fatto non sussiste - nel processo di Palermo sul caso Open Arms dove era accusato di sequestro di persona.

La Lega infatti dopo un periodo non semplice ora avrebbe fatto registrare un autentico balzo, con Matteo Salvini che adesso starebbe puntando a un ritorno al Viminale tanto che l’attuale ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, potrebbe essere “risarcito” con una candidatura a presidente alle elezioni regionali in Campania.

In questo modo infatti il Capitano punterebbe a tornare a crescere nei sondaggi così come avvenne durante il governo gialloverde e, non a caso, al momento Giorgia Meloni si sarebbe opposta a questa sorta di piccolo rimpasto.

Del resto nel sondaggio la crescita della Lega sarebbe avvenuta soprattutto a discapito di Fratelli d’Italia, il contrario del trend degli ultimi anni dove invece è stata Meloni a cannibalizzare Salvini.

In calo anche Forza Italia - che comunque resterebbe sempre davanti al Carroccio -, mentre se consideriamo la leggera crescita di Noi Moderati (+0,1%) il centrodestra nel suo complesso è indicato stabile nel sondaggio, con il rimescolamento dei voti che sarebbe avvenuto tutto all’interno dei partiti che compongono la maggioranza di governo.

Sondaggi politici: bene M5s e Renzi, Pd stabile

Per quanto riguarda invece le forze di opposizione, il sondaggio politico di Swg ha attestato come stabile il Partito Democratico, con Elly Schlein che così avrebbe avvicinato Giorgia Meloni più per demeriti della premier che per meriti propri.

In crescita invece il Movimento 5 Stelle anche se continuerebbero a susseguirsi le ipotesi di una sorta di scissione ora che Beppe Grillo, dopo essere stato sconfitto durante l’Assemblea costituente, di fatto è stato fatto fuori dalla sua creatura politica.

Male invece Alleanza Verdi-Sinistra che, dopo l’exploit alle elezioni europee di giugno, starebbe cercando di confermarsi ben oltre la soglia di sbarramento che alle politiche è fissata al 3%.

Per sondaggio sarebbe oltre l’agognata asticella anche Azione, con Carlo Calenda che di recente molto si è esposto sullo scottante tema della crisi del settore automotive non risparmiando duri attacchi a Stellantis.

In crescita anche Italia Viva che potrebbe aver giovato di un’altra assoluzione: quella di Matteo Renzi per il caso della fondazione Open, anche se l’ex premier sarebbe sempre sotto la soglia di sbarramento.

In leggera flessione per il sondaggio +Europa, partito che da mesi gravita attorno a un 2% che, se da un lato non garantirebbe l’elezione di propri rappresentanti in Parlamento, dall’altro garantirebbe sempre un buon tesoretto di voti da poter far valere quando ci sarà da delineare le varie alleanza elettorali.