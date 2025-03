Sondaggi politici, Renzi è nei guai: male Meloni e M5s, vola il Pd

Come investire in borsa?

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto dal Tg La7 di Enrico Mentana in data 17 marzo - è stato realizzato all’indomani della manifestazione per l’Europa che ha visto scendere in piazza buona parte del centrosinistra.

Guardando il sondaggio sembrerebbe che a passare all’incasso sarebbe stato solo il Partito Democratico, dato in netto miglioramento nelle intenzioni di voto rispetto alla settimana precedente.

Nuovo passo indietro invece per Fratelli d’Italia, ma Giorgia Meloni è indicata sempre oltre la soglia del 30% e con un margine di vantaggio rispetto al Pd che appare assai ampio.

Restando nel novero della maggioranza di governo, per il sondaggio anche Forza Italia sarebbe in calo e sempre più lontana dall’obiettivo dell doppia cifra.

Non sembrerebbe approfittare di questa flessione degli azzurri però Matteo Salvini, con la sua Lega ormai relegata al ruolo di terza forza politica del centrodestra: se pensiamo che fino a qualche anno fa il Carroccio era il primo partito del Paese, il crollo appare evidente.

Tornando invece tra le fila dei partiti di opposizione, sembrerebbe essersi interrotto il buon periodo del Movimento 5 Stelle - che non è sceso in piazza a Roma -, mentre Alleanza Verdi-Sinistra non avrebbe fatto registrare variazioni nel sondaggio.