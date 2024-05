Sondaggi politici, male Renzi e Salvini: balzo di Santoro, ok Meloni e M5s

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto in data 13 maggio dal Tg La7 di Enrico Mentana - è stato realizzato nei giorni che hanno seguito lo scoppio dell’inchiesta giudiziaria per corruzione che ha travolto Giovanni Toti, il presidente di centrodestra della Liguria ora finito agli arresti domiciliari.

Per il sondaggio sarebbe in calo il tandem formato da Forza Italia e Noi Moderati, di cui Toti è uno dei fondatori, con gli azzurri che adesso sarebbero più lontani dall’obiettivo della doppia cifra da raggiungere alle elezioni europee di giugno.

In calo anche la Lega, altro partito vicino a Giovanni Toti tanto che Matteo Salvini subito ha preso le difese dell’ex giornalista dichiarando che il presidente della Liguria non deve dimettersi a causa dell’inchiesta.

Al contrario il sondaggio sembrerebbe premiare Giorgia Meloni, con i Fratelli d’Italia che confermerebbero la percentuale ottenuta alle elezioni politiche del 2022 rimanendo sempre per distacco il primo partito del Paese.

Nel centrodestra così stando al sondaggio sembrerebbe pagare più la scelta di Giorgia Meloni di candidarsi alle europee che quella fatta da Matteo Salvini di affidarsi a Roberto Vannacci, con il generale che finora non sembrerebbe aver apportato un grande beneficio in termini elettorali al Carroccio.

Sondaggi politici: male Renzi, balzo di Santoro

In attesa del confronto televisivo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni chez Bruno Vespa, l’ultimo sondaggio politico di Swg vede in flessione il Partito Democratico che resterebbe comunque sempre sopra la soglia psicologica del 20%.

Piccolo passo in avanti invece per il Movimento 5 Stelle, ormai da tempo stabile nei sondaggi tra il 15 e il 16%, una dote di voti più che accettabile per il partito dell’ex premier Giuseppe Conte.

Per quanto riguarda le liste che hanno come scopo alle elezioni europee il superamento della soglia di sbarramento del 4%, il passo indietro attestato a Stati Uniti d’Europa potrebbe essere un campanello d’allarme per Matteo Renzi.

Segno negativo nel sondaggio anche per Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, con entrambe le liste che comunque stando a queste percentuali riuscirebbero a eleggere propri europarlamentari alle europee.

Rispetto alla scorsa settimana chi si migliorerebbe di più per il sondaggio sarebbe Pace Terra Dignità, la lista pacifista di Michele Santoro che sarà presente in tutte le circoscrizioni dopo la riammissione anche nel Nord-Ovest.

In crescita ci sarebbe pure Libertà, ma sia per Cateno De Luca sia per Michele Santoro la soglia di sbarramento sembrerebbe essere al momento fuori portata, anche se alle urne le sorprese sono sempre dietro l’angolo.