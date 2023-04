Sondaggi politici: male Meloni, balzo Schlein e Salvini. Cresce Forza Italia

Giorgia Meloni in difficoltà nell’ultimo sondaggio politico di Swg diramato, in data 10 aprile, dal Tg la7 di Enrico Mentana; nonostante il calo attestato al partito della presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia sarebbe sempre la prima forza politica del Paese per distacco.

Sondaggio Swg 10 aprile - prima parte Fonte Swg

Nel complesso il centrodestra sarebbe comunque in crescita grazie al segno positivo di Lega e Forza Italia: +0,3% per la coalizione di maggioranza rispetto allo stesso sondaggio effettuato la scorsa settimana, con il governo che sembrerebbe essere in generale più forte delle polemiche sul Pnrr.

Matteo Salvini così pian piano sembrerebbe aver iniziato a recuperare una parte dei tanti voti che, alle ultime elezioni politiche, sono stati intercettati da Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che, di fatto, ha svuotato la Lega spedendo il Carroccio sotto la soglia della doppia cifra.

Interessante poi vedere come il sondaggio, nonostante il ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi, indichi in rialzo Forza Italia che de facto adesso sembrerebbe essere gestito da Marina Berlusconi, anche se i tempi per una scesa in campo della numero uno di Fininvest e Mondadori non sarebbero ancora maturi.

leggi anche Forza Italia tra Meloni e Calenda: cosa succederà al partito di Berlusconi

Sondaggi politici: bene il Pd di Schlein

Per quanto riguarda le forze di opposizione, l’ultimo sondaggio politico di Swg andrebbe a premiare di nuovo Elly Schlein, con il Partito Democratico ormai stabile oltre la soglia psicologica del 20%.

Stabile invece il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che potrebbe fare le prove generali di una alleanza stabile con il Pd in occasione delle elezioni regionali in Molise di fine giugno: stando ai sondaggi una coalizione giallorossa non sarebbe lontana dal centrodestra.

Il momento delicato di Azione e Italia Viva sarebbe certificato anche dal sondaggio che indicherebbe il tandem in leggera flessione; le voci di dissidi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda però potrebbero far naufragare il progetto del terzo polo proprio quando si pensava che fosse tutto fatto per il partito unico.

Sondaggio Swg 10 aprile - seconda parte Fonte Swg

Passando a quei partiti in bilico sulla soglia di sbarramento del 3% - ma alle elezioni europee del 2024 l’asticella sarà del 4% - sarebbe in calo l’Alleanza Verdi-Sinistra al pari di +Europa con Unione Popolare stabile e Per l’Italia con Paragone in crescita.

Tutte queste forze politiche però dovranno cercare di stringere alleanza tra un anno quando si voterà per le europee, altrimenti per loro la soglia di sbarramento sembrerebbe essere al momento proibitiva.