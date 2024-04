Sondaggi politici, Fi supera Salvini: tonfo M5s e Calenda, bene Meloni e Pd

Grossi scossoni nell’ultimo sondaggio politico realizzato da Ipsos e pubblicato dal Corriere della Sera in data 28 marzo, con le novità in tema di alleanze politiche in vista delle elezioni europee che sembrerebbero incidere nelle intenzioni di voto degli italiani.

Come si può vedere la forza politica che più si sarebbe migliorata nell’ultimo mese stando al sondaggio è il Partito Democratico, con i dem che avrebbero realizzato un autentico balzo in avanti avvicinandosi così a Giorgia Meloni.

Nonostante questo per Fratelli d’Italia il segno sarebbe comunque positivo, con Meloni che riprenderebbe a salire continuando a guardare tutti sempre dall’alto verso il basso.

La crescita del Pd attestata dal sondaggio sembrerebbe essere avvenuta tutta a discapito del Movimento 5 Stelle, con i pentastellati comunque oltre la percentuale ottenuta alle ultime elezioni politiche.

Il sondaggio politico non sorride anche a Matteo Salvini, con la Lega indicata in calo e soprattutto dietro a Forza Italia: se questo sorpasso dovesse essere certificato alle elezioni europee, gli azzurri potrebbero chiedere maggiore spazio nel governo proprio a discapito del Carroccio.

Sondaggi politici: male Calenda e Avs

L’ultimo sondaggio politico di Ipsos sembrerebbe emettere diverse sentenze anche per quei partiti e quelle liste che, alle elezioni europee di giugno, ambiscono a superare la soglia di sbarramento del 4%.

L’avvento di Pace, Terra Dignità, la lista pacifista di Michele Santoro che esordisce all’1,5%, sembrerebbe aver tolto voti decisivi ad Alleanza Verdi-Sinistra che ora sarebbe sotto l’asticella.

Bagarre anche nel fronte moderato. Per il sondaggio male Carlo Calenda, con Azione che adesso sarebbe tagliata fuori dall’accordo sempre più vicino tra Italia Viva e +Europa.

Un nuovo colpo di teatro da parte di Matteo Renzi - che sarà candidato alle europee al pari di Emma Bonino -, con la lista Stati Uniti d’Europa che dovrebbe farcela ad andare oltre il 4%.

Guardando il sondaggio la strada appare essere in salita per Calenda che, assieme a Renzi, alle elezioni regionali in Basilicata appoggerà Vito Bardi, presidente uscente di centrodestra.

Il sentore è che da qui a giugno possa accadere ancora di tutto, specie considerando la grande volatilità dell’elettorato italiano e la grossa incognita rappresentata dall’affluenza alle urne.