Sondaggi politici: il “campo largo” davanti al cdx ma Meloni dorme sonni tranquilli

L’ultimo sondaggio politico di Ixè che fotografa lo scenario al mese di dicembre, se fosse stato fatto nell’epoca in cui il nostro Parlamento sostanzialmente era diviso in due poli avrebbe fatto scattare più di un campanello d’allarme per la maggioranza.

Invece leggendo il sondaggio Giorgia Meloni può essere molto felice per quella che sarebbe l’attuale situazione politica in Italia, con Fratelli d’Italia sempre primo partito oltre la soglia psicologica del 30%.

Sondaggio politico dicembre Fonte Ixé

Considerando anche Noi Moderati, complessivamente il centrodestra sarebbe al 47,3%; Meloni così avrebbe poco meno del doppio dei voti di Berlusconi e Salvini messi insieme, ma Forza Italia continuerebbe a essere indispensabile numericamente per la coalizione.

Sempre stando al sondaggio, un “campo largo” del centrosinistra come quello a lungo ipotizzato - senza molta convinzione - da Enrico Letta, sarebbe invece complessivamente al 48,2%, quasi un punto percentuale sopra il centrodestra.

Sondaggi politici: Meloni “aiutata” dall’opposizione

La legge elettorale in vigore in Italia, nonostante sia un mix tra proporzionale e maggioritario, favorisce in maniera evidente le coalizioni; il centrodestra così è stato bravo a mettere da parte i tanti dissapori interni per presentarsi unito alle urne.

Una scelta che si è rivelata vincente, con Giorgia Meloni che per il sondaggio politico di Ixé avrebbe aumentato di quattro punti percentuali il bottino di Fratelli d’Italia: 30,3% a dicembre contro il 26% delle elezioni.

Sempre il sondaggio però ci dice che il centrodestra non sarebbe maggioranza nel Paese, visto che il “campo largo” del centrosinistra sarebbe davanti all’attuale coalizione di governo; la frammentazione dell’opposizione, che si è divisa in tre alle urne, però ha spalancato le porte a una vittoria della triade Meloni-Salvini-Berlusconi.

Al momento pensare di poter mettere sotto lo stesso tetto Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, terzo polo, +Europa e Verdi-Sinistra Italiana, appare essere una pura utopia anche se si dovrà attendere l’esito delle primarie del Pd per capire quali saranno le strategie dei dem.

In sostanza anche se il sondaggio vedrebbe il fronte delle opposizioni - se unito - davanti al centrodestra, Giorgia Meloni può dormire ugualmente sonni tranquilli visto che nel centrosinistra i vari partiti sembrerebbero essere più interessati a rosicchiarsi voti a vicenda piuttosto che dare vita a una credibile alternativa di governo.