Chi cerca un telefono che sia elegante, curato nei dettagli, potente e con un’esperienza d’uso fluida pensa subito a iPhone. È chiaro però che i prezzi non sono alla portata di tutti, motivo per cui il focus passa poi al mercato Android. Nel 2026 fortunatamente esistono numerose alternative che si avvicinano al melafonino di Apple per design, qualità generale e sistema operativo.

Si tratta di smartphone che non puntano a essere una copia carbone degli iPhone. Vantano caratteristiche tecniche importanti a prezzi notevolmente più bassi rispetto agli smartphone targati Apple, dando modo anche ai consumatori meno esigenti di avere tra le mani un device di livello.

Se non sai ancora quale scegliere, in questa guida abbiamo selezionato per te 7 modelli che possono considerarsi vere alternative all’iPhone per look e funzionalità.

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Perché scegliere uno smartphone alternativo ad iPhone

Scegliere uno smartphone Android che somiglia a un iPhone può essere una scelta intelligente se vuoi godere di molte delle stesse funzionalità e qualità, ma con una maggiore libertà e spesso, come detto, a un prezzo più contenuto. Alcuni Android di fascia alta offrono design curati, fotocamere eccellenti, ottime prestazioni e aggiornamenti regolari, tutte caratteristiche che richiamano l’esperienza d’uso di un iPhone.

Senza dimenticare il chip proprietario (come l’A19 Pro e l’ecosistema Apple, che consente un’integrazione fluida con altri dispositivi come Mac, iPad e Apple Watch.

Tante di queste funzionalità si ritrovano anche in alcuni smartphone Android di fascia alta: ad esempio, i Google Pixel offrono aggiornamenti diretti e tempestivi, un’ottima qualità fotografica con elaborazione AI avanzata, e un’interfaccia pulita e ben ottimizzata. I Samsung Galaxy della serie S e Fold propongono design premium, display eccellenti, sblocco biometrico sicuro, e funzioni avanzate per la produttività simili a quelle dell’ecosistema Apple, come Samsung DeX. Anche i dispositivi Redmi e Oppo di fascia alta cercano di replicare l’esperienza fluida e reattiva, pur mantenendo una maggiore personalizzazione rispetto a iOS.

Di fatto, la differenza è che Android ti permette anche di personalizzare di più il sistema, scegliere tra più modelli e fasce di prezzo, e usare app o funzioni che Apple limita (come file manager completi, più opzioni di condivisione, o app store alternativi). In pratica, è come avere il “meglio dell’iPhone” ma con più flessibilità.

Smartphone simil iPhone: la classifica

Ecco la classifica sui migliori smartphone alternativi all’iPhone.

Nome RAM Spazio di archiviazione Prezzo di listino Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB 256 GB 1.249,00 euro Google Pixel 10 Pro XL 12 GB 256 GB 949,00 euro Samsung Galaxy Z Flip7 12 GB 256 GB 1090,27 euro Samsung Galaxy A56 8 GB 256 GB 343,40 euro Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB 268,00 euro Honor Magic8 Lite 8 GB 256 GB 279,00 euro Oppo Reno13F 5G 8 GB 256 GB 238,50 euro

Vediamo nel dettaglio ogni singolo dispositivo.

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1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Il top di gamma di casa Samsung è probabilmente l’Android che oggi più ricorda l’esperienza che può offrire un iPhone Pro Max di ultima generazione. C’è la finitura in titanio, le fotocamere versatili e la nuova funzione Privacy Display.

Quest’ultima è studiata per proteggere lo schermo da sguardi indiscreti e aumentare la privacy. Sono inoltre garantiti sette anni di aggiornamenti, un altro fattore che lo rende paragonabile ad iPhone per longevità del software.

2. Google Pixel 10 Pro XL

Se dell’iPhone sei un fan soprattutto della pulizia del software e dell’aggiornamento rapido e costante, allora il Pixel 10 Pro XL di Google è ciò che fa al caso tuo.

Ha un chip Tensor G5 che gestisce elaborazione fotografica e funzioni AI in modo simile a quanto avviene su iOS con Apple Intelligence. Anche l’interfaccia è piuttosto semplice, essenziale come la filosofia di iOS.

3. Samsung Galaxy Z Flip7

Se sei un amante dell’iPhone dal punto di vista del software ma cerchi qualcosa di diverso in termini di design, allora potresti valutare la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip7.

Parliamo in questo caso di un dispositivo pieghevole con look compatto e ultrasottile, cerniera quasi invisibile e materiali Armor Aluminum che richiamano proprio Apple. Apprezzabile anche il FlexWindow esterno che puoi sfruttare per notifiche e per l’AI senza aprire il telefono.

4. Samsung Galaxy A56

Il Samsung Galaxy A56 è la scelta ideale per chi vuole godere di un design che ricorda molto iPhone. Ha l’isola delle fotocamere compatta e con cornici sottili simmetriche, ad un prezzo molto più conveniente.

Il vetro è protetto dal Gorilla Glass Victus+. Inoltre ci sono ben sei anni di aggiornamenti che avvicinano questo device alla filosofia di cura e di dettagli tipica di iPhone.

5. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Il Redmi Note 15 Pro 5G è uno smartphone che convince per il suo rapporto qualità-prezzo. Soprattutto perché vanta un display AMOLED curato e fotocamera principale che offre scatti puliti e naturali.

Lo stile delle foto in questo caso può ricordare quello degli iPhone, visto che c’è poco spazio per l’editing automatico e spesso gli scatti sono più simili a ciò che si vede con i propri occhi.

6. Honor Magic8 Lite

L’Honor Magic8 Lite è un telefono con schermo arrotondato e cornici sottili, il tutto insieme a una batteria al silicio-carbonio da 6.600 mAh. Parliamo di uno smartphone molto equilibrato ed elegante, senza dover spendere un capitale.

Ovviamente il prezzo impone una raffinatezza e una qualità dei materiali imparagonabile a un iPhone da oltre 1000 euro, ma ci sono elementi come la fotocamera da 108 MP e la certificazione anti-caduta che lo rendono una valida alternativa per un uso quotidiano.

7. Oppo Reno13 F 5G

Chiudiamo questa speciale classifica con l’Oppo Reno13 F 5G, il modello più economico di tutti. Ha un display AMOLED molto luminoso, la certificazione IP69 contro acqua e polvere e un’autonomia super che sfiora i due giorni.

Dallo spessore di soli 7,8 mm e con finiture pulite, può ricordare come filosofia la sobrietà e l’eleganza tipica dei dispositivi Apple. Il tutto chiaramente a un costo di listino finale molto più basso.