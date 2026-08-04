Google Pixel 11. Data di uscita, prezzi e tutte le caratteristiche trapelate (finora)

Il 12 agosto 2026 Google terrà a New York il suo evento Made by Google, durante il quale ci sarà il debutto della nuova famiglia Pixel 11. Ancora non si hanno altre informazioni ufficiali rilasciate da Big G, l’invito parla solo della prossima generazione di Pixel, senza sbilanciarsi su modelli, specifiche e prezzi.

Nel corso delle ultime settimane, sono però emersi numerosi leak e fughe di notizie che ci hanno fornito informazioni aggiuntive sul dispositivo. A partire dalle inserzioni Amazon pubblicate per errore, dai render condivisi dai leaker e dalle indiscrezioni che arrivano da altri rivenditori europei.

In questa guida, facciamo un riassunto generale di tutto quello che è emerso fino ad ora sulla nuova serie di Pixel 11, facendo una distinzione tra ciò che è già ufficiale e ciò che per il momento è emerso solo da indiscrezioni non ancora confermate.

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Presentazione e data di uscita

Partiamo dalle notizie ufficiali. L’evento Made by Google si terrà mercoledì 12 agosto 2026 a New York, alle ore 18:00 della East Coast che corrispondono alla mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto in Italia. È la seconda edizione consecutiva che Google sceglie New York come sede principale.

Dagli inviti stampa diffusi fino ad ora, viene mostrata una prima anticipazione del Google Pixel con una cornice metallica dorata, un dettaglio che a detta di molti anticiperebbe una delle nuove colorazioni della gamma.

Quasi sicuramente, sul palco saliranno i Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold e il nuovo Pixel Watch 5 in due misure. La commercializzazione dovrebbe invece partire il 20 agosto 2026, otto giorni dopo la presentazione ufficiale.

Modelli della gamma

La famiglia Pixel 11 sarà composta da quattro modelli, in linea con la struttura vista negli ultimi anni. Si parte dal Pixel 11, modello base, a cui si affiancano i due Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, rispettivamente la variante compatta e quella con lo schermo più grande in assoluto. Infine il Pixel 11 Pro Fold, il nuovo pieghevole di Big G.

A differenza dei modelli standard, per il Pixel 11 Pro Fold girano voci di un lancio leggermente posticipato rispetto all’evento di agosto. Già la generazione precedente, il Pixel 10 Pro Fold, era arrivato sugli scaffali circa un mese dopo la presentazione estiva.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora alle possibili caratteristiche tecniche della nuova serie, in questo caso emerse da numerosi leak e senza ancora conferme ufficiali. Il Pixel 11 dovrebbe presentarsi con un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2856x1280 pixel e refresh rate a 120 Hz. La batteria dovrebbe essere da 4.985 mAh, con 12 GB di RAM e fotocamera per i selfie da 13 megapixel. Completano l’opera connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 e storage da 256 e 512 GB.

Il Pixel 11 Pro XL avrà un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2992x1344 pixel, sempre a 120 Hz. La batteria potrebbe essere da 5.115 mAh, mentre il peso del dispositivo probabilmente sarà attorno ai 226 grammi. Il Pixel 11 Pro dovrebbe condividere gran parte delle caratteristiche, semplicemente in un formato più piccolo.

C’è infine il Pixel 11 Pro Fold, che dovrebbe avere un display esterno da 6,5 pollici a 120 Hz e 16 GB di RAM su tutte le configurazioni di memoria. Per ciò che riguarda la batteria, alcune indiscrezioni indicano una cella da 4.750 mAh, in calo rispetto ai 5.000 mAh del Pixel 10 Pro Fold. Diverse fonti ipotizzano però che si tratti di un semplice placeholder inserito per errore da Amazon, più che un reale downgrade della batteria.

Dal punto di vista del processore, si pensa che ci sarà il nuovo Tensor G6, ossia il primo chip Google prodotto da TSMC con processo produttivo a 2 nanometri. Una scelta che segnerebbe quindi la fine della partnership con Samsung.

La configurazione indicata è però insolita, si parla di sette core suddivis in tre cluster, abbinati a una nuova GPU PowerVR, al chip di sicurezza Titan M3 di nuova generazione e a un modem MediaTek al posto dell’Exynos di Samsung usato fino ad oggi.

Per il comparto fotografico, le voci indicano un nuovo sensore principale indicato col nome in codice di chemosh, che potrebbe avere una risoluzione indicativa da 50 megapixel. Questo dovrebbe arrivare sia sul Pixel 11 base sia sul Pro Fold. Infine, segnaliamo voci secondo cui potrebbe arrivare un nuovo modulo per lo zoom ottico con un design a lente circolare.

Novità rispetto alla generazione precedente

Rispetto ai Pixel 10, il cambiamento più importante dei nuovi Pixel 11 dovrebbe riguardare lo storage. Il taglio da 128 GB sembra destinato a sparire, per venire sostituito da 256 GB come configurazione minima e tagli fino a 1 TB riservati ai modelli Pro, Pro XL e Fold.

Dal punto di vista del design, i leak parlano di un approccio piuttosto conservativo, senza grossi stravolgimenti rispetto alla generazione attuale ma con semplici modifiche al modulo fotografico. Nello specifico, si parla di una barra della fotocamera leggermente più grande sul Pro e più contenuta sul modello base.

Per ciò che concerne i colori, invece, le modifiche saranno diverse. Il Pixel 11 base potrebbe introdurre il colore Fuchsia, un rosa acceso che Google non proponeva da tempo sui suoi top di gamma, insieme a Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

I due modelli Pro e Pro XL condividerebbero le tonalità Pine, Light Fog, Midnight Haze e Dune. Quest’ultima dovrebbe avere una cornice dorata lucida, anticipata nell’invito stampa ufficiale.

Guardiamo infine al software, dove a detta di molti il lancio sarà accompagnato dalle nuove funzioni di intelligenza artificiale agentica mostrate al Google I/O 2026, con Gemini Intelligence che potrebbe essere l’elemento distintivo esclusivo della nuova gamma rispetto ai Pixel precedenti.

Prezzi

Anche per quanto riguarda i prezzi, non c’è ancora nulla di ufficiale. Per il mercato statunitense, è emersa nelle settimane passate un’inserzione di Amazon che indica un prezzo di partenza di 899 dollari per il Pixel 11 da 256 GB, cento dollari in più rispetto al Pixel 10, con il Pixel 11 Pro a partire da 1.099 dollari e il Pixel 11 Pro XL da 1.299 dollari.

In Europa, invece, la prima indiscrezione reale è arrivata dal sito francese Dealabs. Secondo quanto emerso, il Pixel 11 Pro XL dovrebbe avere un prezzo di listino compreso tra 1.399 euro per il modello da 256 GB, 1.529 euro per quello da 512 GB e 1.789 euro per la versione da 1 TB. Anche in questo caso, l’aumento sarebbe di circa 100 euro rispetto alla generazione precedente.

Il Pixel 11 Pro Fold partirebbe da circa 1.999 euro, per arrivare fino a 2.389 euro per la versione da 1 TB. Sempre per il mercato USA, alcune fonti indicano invece che il Pro Fold avrà un prezzo di partenza vicino ai 1.899 dollari per la versione da 256 GB e oltre 2.000 dollari per il taglio da 512 GB.

I costi definitivi ancora non si sanno, ma sembra ormai chiaro che ci saranno rincari variabili per via dell’aumento dei prezzi delle memorie che stanno interessando e colpendo tutto il segmento degli smartphone.