Gli account Google sono da anni un bersaglio da colpire per hacker e cybercriminali, e il motivo è piuttosto chiaro. Milioni di utenti utilizzano ogni giorno l’ecosistema dedicato per salvare foto, video, documenti, password, messaggi, informazioni bancarie e chi più ne ha più ne metta. Riuscire a bypassare i sistemi di sicurezza e mettere mano a tutte queste informazioni permetterebbe a un qualsiasi malintenzionato di accedere alla vita digitale delle vittime.

È per questo motivo che diventa fondamentale rivedere regolarmente le proprie credenziali di accesso e controllare quali programmi e siti web di terze parti hanno accesso ai tuoi dati. Google ti viene in soccorso, con una sezione dedicata ancora poco conosciuta dalla quale poter rivedere ogni accesso fornito.

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La sezione segreta di Google per la privacy

Quando installi un’app o accedi a un servizio web, spesso concedi autorizzazioni per leggere o estrarre dati dal tuo account Google. Il problema sorge quando queste autorizzazioni restano attive anche dopo aver smesso di usare l’app o il servizio. Qui entra in gioco il menu nascosto per la protezione della tua privacy.

Per accedere, devi andare su questa pagina web. Qui Google mostra un elenco dettagliato di tutte le app e i servizi che hanno accesso al tuo account. Ogni voce specifica il tipo di dati per i quali hai fornito il consenso tra email, contatti, calendario, file e via dicendo.

Se trovi app che non usi più o che non riconosci, quello che devi fare è premere sul nome del sito, cliccare su Eliminare tutto e poi su Conferma. In questo modo, rimuovi tutti i link e interrompi la condivisione dei dati del tuo account di Google con la piattaforma.

Altri controlli da fare per la tua sicurezza

Ci sono altre sezioni disponibili all’interno del sito di Google che ti possono tornare utili per godere di una maggior sicurezza sul tuo profilo. Per prima cosa, vai su myaccount.google.com/device-activity per accedere all’elenco con tutti i dispositivi che hanno effettuato l’accesso al tuo profilo. Se vedi device che non riconosci, disconnettili subito.

Puoi anche eseguire un controllo di sicurezza andando qui, una pagina in cui Big G ti segnala la presenza di password compromesse, azioni di accesso e recupero da svolgere, navigazione sicura, app collegate e molto altro.

Se stai usando uno smartphone Android, è consigliabile andare sul Play Store di Google, premere sull’icona del proprio profilo e poi seguire il percorso Play Protect > Scansiona. In questo modo, viene analizzato il tuo telefono per rilevare eventuali app dannose che rischiano di rubare i dati o clonare la tua attività.

Ricordati infine di cambiare le tue password e di abilitare l’autenticazione a due fattori, un livello di protezione ulteriore che rende più difficile per i malintenzionati ottenere il controllo del tuo account anche qualora dovessero impossessarsi della password.