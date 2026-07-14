Si avvicina una data importantissima sul BTP Futura 2030 oltre alla cedola oggi

A volte ci sono diciture, e opinioni più diffuse delle diciture, che possono trarre in inganno. Pensiamo ai bond sovrani che spesso insinuano nella mente dell’investitore il concetto di free risk. Ossia cedola certa a date prefissate più rimborso del capitale alla fine (o call, se prevista), salvo default emittente.

Nel periodo di maturazione tutto è in discussione e a volte le cose prendono strane pieghe. È il “bello” degli investimenti in bond, si direbbe, ma nei casi estremi la scelta al più brutto degli incubi. Per comprenderlo meglio, vediamo perché si avvicina una data importantissima sul BTP Futura 2030 oltre alla cedola di oggi, martedì 14 luglio.

Il timing giusto per investire sul reddito fisso

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