Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Scuola, l’alunno disabile non può essere fatto uscire prima

Ilena D’Errico

20 Luglio 2026 - 23:45

Il diritto allo studio è protetto dalla Costituzione e non può essere compresso per esigenze organizzative ed economiche degli istituti scolastici.

Scuola, l’alunno disabile non può essere fatto uscire prima
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Accade spesso che gli alunni disabili abbiano un orario scolastico ridotto, ma non sempre la riduzione serve a incontrare le loro esigenze. Ci sono alunni che hanno necessità di uscire anticipatamente per ragioni di salute psicofisica, ad esempio perché devono sottoporsi a terapie o trattamenti, ma anche perché una frequenza differente comprometterebbe la serenità dell’apprendimento. I motivi sono molto variabili e dipendono dalla specifica situazione dell’alunno con disabilità, che ha tutto il diritto a una riduzione oraria o altri strumenti che possiamo definire di accomodamento se viene ritenuto necessario e soprattutto nel loro interesse.

Nei fatti, però, gran parte delle situazioni di orario ridotto dipende dalle necessità organizzative della scuola, per lo più riguardo alla copertura dell’insegnante di sostegno. È evidente che in tali ipotesi l’alunno non esce prima per un proprio diritto, né ha alcun beneficio dall’uscita anticipata. Anzi, uno studente costretto a rinunciare a parte della frequenza scolastica per cause terze viene fortemente penalizzato e quando il motivo di base è la disabilità siamo di fronte a una grave discriminazione a tutti gli effetti. Senza dubbio almeno una parte degli istituti scolastici che agisce in questo modo pensa così di tutelare gli allievi e garantire loro un sistema efficiente, ma di fatto agisce in modo scorretto e pregiudizievole.

È quindi fondamentale che tutti conoscano le regole, soprattutto le famiglie, che devono poter fare affidamento su misure coerenti e giuste.

L’alunno disabile non può essere fatto uscire prima

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento. La sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 ha chiarito con fermezza (ancora una volta) che l’uscita anticipata di un alunno con disabilità non può mai dipendere da ragioni organizzative e di bilancio dell’istituto scolastico. La scuola non può mai, peraltro, ridurre unilateralmente l’orario di frequenza senza ottenere il consenso delle famiglie. In teoria, il principio doveva essere più che consolidato. Già la sentenza n. 275/2016 e ancor prima la n. 80/2010 della Corte Costituzionale avevano sottolineato che gli studenti disabili hanno diritto a frequentare la scuola per l’orario intero, come tutti gli altri compagni di classe, a meno che una modifica sia assolutamente necessaria secondo la valutazione clinica.

leggi anche

Insegnante di sostegno, come fare richiesta e a chi spetta
Insegnante di sostegno, come fare richiesta e a chi spetta

Il diritto allo studio è incomprimibile e non può sottostare neanche a esigenze di bilancio, tanto più quando la ragione porrebbe in essere una discriminazione come in questo caso. L’istituzione scolastica è tenuta a collaborare con le famiglie, i professionisti e i servizi territorialmente competenti per tutelare il benessere psicofisico dello studente e attuare i necessari adeguamenti metodologici e didattici. Non può limitare la frequenza per farla combaciare con la presenza dell’insegnante di sostegno, che i giudici hanno ribadito avere un ruolo di facilitazione dell’inclusione e contributo alla progettazione educativa dell’intera classe. L’insegnante di sostegno non è finalizzata a esigenze di custodia e controllo, quindi la sua assenza in determinati orari non è affatto un motivo valido di riduzione della frequenza.

Neanche addurre difficoltà di gestione per comportamenti complessi dell’alunno giustifica la riduzione oraria, pertanto la scuola deve attivarsi per fornire un supporto adeguato e permettere che lo studente partecipi integralmente all’attività didattica e formativa. La riduzione oraria deve piuttosto essere vista come soluzione eccezionale, possibile soltanto quando assolutamente necessaria nell’interesse dell’alunno e di nessun altro. La richiesta deve essere supportata dalla certificazione medica specialista, motivata da esigenze sanitarie e/o psicologiche debitamente documentate per le quali un diverso orario risulterebbe deleterio, e avere il consenso dei genitori o tutori. La riduzione dovrà poi essere inserita nel Pei (piano educativo individualizzato) con tutti i dettagli del caso e debitamente aggiornata, atteso che l’obiettivo dovrebbe essere la frequenza piena o comunque il massimo livello possibile, compatibilmente con la salute dell’alunno.

leggi anche

Studente con disabilità in gita scolastica: chi deve accompagnarlo?
Studente con disabilità in gita scolastica: chi deve accompagnarlo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Disabilità
# Scuola
# Legge 104
# Insegnante di sostegno
FT logo

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Selezionati per te

Quanto prendi di pensione con 30 anni di contributi?

Lavoro e Diritti

Quanto prendi di pensione con 30 anni di contributi?
Pensioni più basse di 1.000 euro, aumenti nel 2027. Ecco i nuovi importi

Lavoro e Diritti

Pensioni più basse di 1.000 euro, aumenti nel 2027. Ecco i nuovi importi

Correlato