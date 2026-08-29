Scadenze fiscali settembre 2026, dal 730 alla rottamazioni tutti gli adempimenti

Scadenze fiscali settembre 2026: Modello 730, Rottamazione-quinquies, LIPE ed F24. Consulta il calendario completo e la tabella aggiornata degli adempimenti.
Dopo la pausa estiva di agosto, il calendario fiscale riparte a pieno ritmo con le scadenze del prossimo mese. Settembre è caratterizzato da importanti appuntamenti che interessano sia i contribuenti privati, sia le imprese e le partite Iva. Le date da ricordare coinvolgono il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026, la seconda rata della rottamazione quinquies, gli adempimenti periodici per l’Iva e gli F24.
Di seguito i principali appuntamenti del mese di settembre per le scadenze prioritarie, seguiti da una tabella riepilogativa per gli adempimenti e le scadenze di adempimenti di settore o di minore impatto generale.
16 e 25 settembre, gli adempimenti periodici
Il 16 settembre arriva il consueto appuntamento mensile per i lavoratori autonomi e le imprese. Entro questa scadenza è necessario:
- liquidare l’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con liquidazione mensile, oltre al versamento della settima rata del saldo IVA 2025 per chi ha scelto la rateizzazione;
- versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto e dei contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori.
Il 25 settembre, invece, è il termine ultimo per la trasmissione telematica degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie del mese di agosto per chi ha obbligo di invio mensile.
30 settembre 2026, scadenza 730
Il 30 settembre è il termine ultimo per presentare il modello 730/2026 ordinario e precompilato. La trasmissione può avvenire dal portale dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi dell’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale, di professionisti abilitati o del proprio sostituto d’imposta.
Chi non utilizza il modello 730 potrà trasmettere il modello Redditi entro il 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre cade di sabato), perdendo tuttavia il beneficio del conguaglio diretto in busta paga o sulla pensione.
30 settembre, scadenza rottamazione quinquies
Il 30 settembre è il termine ultimo per versare la seconda rata della rottamazione quinquies, sulle cui somme sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
È importante ricordare che per le rate intermedie di questa definizione agevolata non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.
30 settembre, scadenza LIPE e bollo elettronico
Il 30 settembre concentra anche un’altra serie di adempimenti:
- invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) Iva per il secondo trimestre del 2026;
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il secondo trimestre 2026 (e dell’eventuale primo trimestre, se l’importo complessivo non superava i 5.000 euro). Se la somma totale di primo e secondo trimestre rimane sotto la soglia di 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.
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Gli altri adempimenti di settembre 2026
A settembre 2026 ci sono anche ulteriori scadenze per le rottamazioni passate e per le gestioni di settore che riassumiamo nella seguente tabella:
|Data
|Tipologia
|Descrizione adempimento
|7 settembre
|Rottamazione-quater
|Ultimo giorno utile (inclusi 5 giorni di tolleranza) per la rata scaduta ad agosto riservata ai contribuenti colpiti dal Decreto Alluvione
|10 settembre
|Fatturazione elettronica
|Termine per modificare l’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate relativo all’imposta di bollo sulle e-fatture del 2° trimestre
|14 settembre
|Imu
|Termine ultimo per accedere alla fascia di ravvedimento operoso entro 90 giorni per l’acconto IMU omesso o insufficiente dello scorso 16 giugno
|15 settembre
|Fatturazione & CPB
|Emissione fatture differite di agosto; invio esterometro (TD17-TD19); versamento 7ª rata sanatoria CPB 2025-2026 per soggetti ISA
|21 settembre
|Canone Rai
|Trasmissione dei dati sui canoni addebitati e riscossi ad agosto da parte delle imprese elettriche (scadenza posticipata poiché il 20 cade di domenica)
|30 settembre
|Operazioni estere & IOSS
|Invio dichiarazione IOSS e versamento Iva vendite a distanza di agosto; presentazione modello INTRA 12 per enti non commerciali e agricoli esonerati
|30 settembre
|Adempimenti societari
|Versamento prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva per assegnazione/cessione agevolata beni ai soci; invio dichiarazione per costituzione Gruppo Iva (effetto 2027)
|30 settembre
|flusso Uniemens e rimborso Iva UE
|Invio flusso UniEmens relativo alle retribuzioni di agosto; presentazione richiesta rimborso Iva UE assolta all’estero nel 2025