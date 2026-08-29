Scadenze fiscali settembre 2026, dal 730 alla rottamazioni tutti gli adempimenti

Dopo la pausa estiva di agosto, il calendario fiscale riparte a pieno ritmo con le scadenze del prossimo mese. Settembre è caratterizzato da importanti appuntamenti che interessano sia i contribuenti privati, sia le imprese e le partite Iva. Le date da ricordare coinvolgono il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026, la seconda rata della rottamazione quinquies, gli adempimenti periodici per l’Iva e gli F24.

Di seguito i principali appuntamenti del mese di settembre per le scadenze prioritarie, seguiti da una tabella riepilogativa per gli adempimenti e le scadenze di adempimenti di settore o di minore impatto generale.

16 e 25 settembre, gli adempimenti periodici

Il 16 settembre arriva il consueto appuntamento mensile per i lavoratori autonomi e le imprese. Entro questa scadenza è necessario:

liquidare l’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con liquidazione mensile, oltre al versamento della settima rata del saldo IVA 2025 per chi ha scelto la rateizzazione;

per i contribuenti con liquidazione mensile, oltre al versamento della settima rata del saldo IVA 2025 per chi ha scelto la rateizzazione; versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto e dei contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori.

Il 25 settembre, invece, è il termine ultimo per la trasmissione telematica degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie del mese di agosto per chi ha obbligo di invio mensile.

30 settembre 2026, scadenza 730

Il 30 settembre è il termine ultimo per presentare il modello 730/2026 ordinario e precompilato. La trasmissione può avvenire dal portale dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi dell’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale, di professionisti abilitati o del proprio sostituto d’imposta.

Chi non utilizza il modello 730 potrà trasmettere il modello Redditi entro il 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre cade di sabato), perdendo tuttavia il beneficio del conguaglio diretto in busta paga o sulla pensione.

30 settembre, scadenza rottamazione quinquies

Il 30 settembre è il termine ultimo per versare la seconda rata della rottamazione quinquies, sulle cui somme sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

È importante ricordare che per le rate intermedie di questa definizione agevolata non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

30 settembre, scadenza LIPE e bollo elettronico

Il 30 settembre concentra anche un’altra serie di adempimenti:

invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) Iva per il secondo trimestre del 2026;

per il secondo trimestre del 2026; imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il secondo trimestre 2026 (e dell’eventuale primo trimestre, se l’importo complessivo non superava i 5.000 euro). Se la somma totale di primo e secondo trimestre rimane sotto la soglia di 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.

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Gli altri adempimenti di settembre 2026

A settembre 2026 ci sono anche ulteriori scadenze per le rottamazioni passate e per le gestioni di settore che riassumiamo nella seguente tabella: