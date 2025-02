Sai che puoi recuperare oro e terre rare da un vecchio telefono?

Molti non sanno che i vecchi telefoni, ormai abbandonati in cassetti e armadi, nascondono una risorsa preziosa: le Terre Rare.

Questi metalli, essenziali per la produzione delle moderne tecnologie, sono contenuti anche nei dispositivi elettronici che utilizziamo ogni giorno. Oltre all’oro, uno dei metalli più pregiati al mondo, i vecchi smartphone possono rivelarsi una fonte insospettata di Terre Rare, cruciali per lo sviluppo di tecnologie green e per l’industria high-tech.

Diversamente dai paesi che possiedono grandi giacimenti di Terre Rare, al primo posto troviamo la Cina con 44 milioni di tonnellate (il 60% del totale) e a seguire Vietnam (22 milioni di tonnellate) e Brasile (22 milioni di tonnellate), l’Europa e in particolare l’Italia sono territori giovani, benché sia possibile trovare dei giacimenti di Terre rare e la Svezia ne è una prova.

Riciclare questi dispositivi potrebbe non solo contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale, ma anche rappresentare una valida alternativa per il recupero di risorse rare, che oggi dipendono in gran parte dall’importazione. Scopriamo insieme quanti e quali metalli preziosi si nascondono in un telefono a fine vita.

Terre rare: cosa sono e a cosa servono Le Terre Rare o Ree (Rare Earth Elements) sono 17 metalli presenti nella tavola periodica degli elementi chimici in ordine: Scandio (Sc), Ittrio (Y), Lantanio (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Promezio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Olmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu). Questi elementi chimici posseggono straordinarie proprietà magnetiche e conduttive, fondamentali quindi per l'industria elettronica e tecnologica e per quella aereonautica e militare. Ad esempio, possiamo trovare le Terre rare all'interno degli smartphone, nei touchscreen, negli hard disk dei computer, ma anche in fibre ottiche e laser, e in molte apparecchiature mediche, fino alle batterie per le auto elettriche. Le Terre rare oltre a essere indispensabili oggi per molti settori dell'industria globale, sono fondamentali anche per la transizione ecologica, in quanto possono costituire magneti permanenti, sensori elettrici, convertitori catalitici indispensabili per la produzione di tecnologie green come turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Paradossalmente però l'estrazione ha un impatto ambientale non indifferente.