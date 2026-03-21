Russia e Iran sono uniti da interessi reciproci (e nemici comuni), ma non è facile capire fino a che punto si spinge questo legame. L’ultima inchiesta del Wall Street Journal mette addirittura in luce il contributo russo nel contrattacco iraniano alle basi Usa. Le fonti della testata newyorkese sostengono che la Russia abbia condiviso con Teheran tecnologie e intelligence per colpire gli obiettivi di Israele e Stati Uniti nel Medio Oriente. Di fatto, i rapporti con Mosca si stanno facendo sempre più stretti, ma Teheran non sembra godere di un effettivo appoggio nel conflitto del Golfo, cosa che peraltro si può dire anche di Washington e dei suoi partner. Funziona un po’ come il diritto internazionale secondo Tajani, tutti alleati ma fino a un certo punto.

Russia e Iran sono alleati?

All’inizio del 2025 Putin e Pezeshkian hanno firmato un accordo ventennale di cooperazione bilaterale, un partenariato strategico che si snoda intorno a economia e tecnologia, ma passa pure da difesa e sicurezza. Il trattato, raggiunto dopo anni di dialogo, intensifica il legame tra le due potenze rispetto all’accordo precedentemente in vigore, ma non costituisce una vera e propria alleanza militare. Non c’è obbligo di supporto e difesa reciproca, mentre il fronte comune in caso di aggressione esterna è ciò che qualifica le alleanze.

Ciò però non vuol dire che manchino legami sul piano della difesa e della sicurezza interna, che passano per esempio dalla fornitura di armi e droni, ma non solo. Senza formalizzare un’alleanza, impossibile con le attuali difficoltà politiche ed economiche, Iran e Russia si sono impegnate ad astenersi dal supporto degli aggressori reciproci e anche a prevenire l’uso dei propri territori per azioni ostili nei confronti del Paese amico. Non è tutto, sono previste anche esercitazioni congiunte per l’addestramento del personale, in un ampio sistema di cooperazione per la cybersecurity e l’antiterrorismo.

Teheran e Mosca non sono alleati militari, ma sono abbastanza uniti da sostenersi vicendevolmente, tentando un fronte comune antioccidentale che ha destato anche l’interesse cinese. Dopo un anno dal trattato bilaterale, infatti, è arrivato anche il patto trilaterale che include Pechino. Anche in questo caso, non si tratta di un’alleanza militare, bensì di un partenariato diplomatico, politico ed economico, che tocca anche il tema della sicurezza. Pure questo accordo rafforza la cooperazione militare, senza imporre la difesa reciproca ma garantendo alle potenze un ombrello condiviso nel panorama geopolitico.

Riducendo la questione ai minimi termini, Russia e Cina hanno visto nell’Iran un utile avamposto contro le ingerenze statunitensi e soprattutto una miniera energetica sbalorditiva. Teheran, dal canto suo, può beneficiare di maggiori strumenti per evitare l’isolamento dalla presenza occidentale nel Medio Oriente. Ai primi, tuttavia, non conviene fermare subito la guerra.

La Russia aiuta l’Iran in guerra?

Come anticipato, la Russia non è tenuta a intervenire in difesa nell’Iran, neanche se venisse attaccato da un Paese terzo. In ogni caso, sarebbe assurdo pensare che Mosca scenda in campo in Medio Oriente con tutte le difficoltà che sta avendo e i peculiari rapporti con Washington. Come già detto, inoltre, al momento Putin è avvantaggiato dalla crisi energetica dovuta al conflitto in Medio Oriente. Ecco perché i leader amici non si sono spinti oltre a qualche critica, né è verosimile che lo facciano a breve.

Non manca comunque il supporto indiretto, che pare passare anche dalla fornitura segreta di missili anti-droni di cui Teheran può certo beneficiare nel conflitto con Israele e Stati Uniti. Segreti o meno, gli scambi tecnologici e militari sono ormai una realtà dei rapporti tra Russia e Iran di cui l’Occidente deve tenere conto, ma non un’autentica alleanza militare che passa attraverso l’azione militare o il supporto diretto.