Riunione ECOFIN oggi, in DIRETTA. L’UE fa il punto su PNRR, euro digitale e risparmio. Parla Giorgetti

Diretta riunione ECOFIN oggi, 12 dicembre 2025. Presente il ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, che ieri ha parlato con Lagarde (BCE) su questione oro Bankitalia.
Ha preso il via oggi, venerdì 12 dicembre 2025, la riunione dell’Ecofin, ovvero il Consiglio Economia e finanza che discuterà di alcune questioni cruciali.
Presente il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ieri ha avuto secondo fonti del MEF un colloquio con la Presidente della BCE Christine Lagarde a margine dell’Eurogruppo, al fine di chiarire la questione dell’emendamento di Fratelli d’Italia inserito nella legge di bilancio 2026 del governo Meloni, volta ad attribuire la proprietà dell’oro di Bankitalia ai cittadini italiani.
Riunione ECOFIN passa al dossier dell’euro digitale, de Guindos: passi per suo utilizzo entro il 2029
La riunione dell’ECOFIN affronta ora la questione dell’euro digitale. Il numero due di Christine Lagarde, vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos ha preso la parola ricordando che l’obiettivo è quello di far sì che l’utilizzo dell’euro digitale da parte dei cittadini dell’area euro avvenga entro il 2029
Giorgetti, necessario disporre di un meccanismo di europeo molto robusto tra organismi europei e nazionali di supervisione
Ancora Giorgetti nel suo intervento alla riunione dell’ECOFIN:
“Dobbiamo avere un mercato europeo integrato, dobbiamo avere un meccanismo di cooperazione molto robusto tra gli organismi di supervisione europei e nazionali. Io credo che la proposta della Commissione europea vada nella direzione giusta, in quanto rafforza la governance dell’ESMA”. Giorgetti ha auspicato anche una revisione delle funzioni “ESMA al fine di rafforzare il suo ruolo ”.
Giorgetti mette in evidenza limiti ESMA, il monito: Non disponiamo ancora di struttura europea che gestisca le crisi
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha sottolineato nel suo intervento alla riunone del Consiglio ECOFIN, in riferimento all’iniziativa dell’Unione dei risparmi e degli investimenti, che l’Italia accoglie con favore l’iniziativa, e che questo “è un pacchetto molto importante, molto complesso in termini politici ed economici” e che “dunque è necessario portare avanti discussioni tecniche e monitorare la situazione da un punto di vista politico al fine di fare progressi”.
Ancora, “dobbiamo tener conto della reatà e la realtà ci dice che una diretta supervisione potrebbe essere un po’ prematura in questo momento, in quanto l’ESMA dispone di una esperienza limitata im quest’area e non detiene ancora di competenze specifiche da un punto di vista operativo”. Giorgetti ha continuato, ribadendo la necessità di “monitorare gli eventi in modo attento per disporre di una supervisione efficace”.
Il titolare del Tesoro ha fatto notare anche che “riguardo a potenziali crisi e al modo in cui possiamo gestirle non disponiamo di una struttura europea che gestisca le crisi”.
Consiglio ECOFIN affronta dossier Unione risparmuo e investimenti, parla Giorgetti
I ministri delle finanze UE hanno iniziato la riunione dell’ECOFIN affrontando in primis la questione dell’Unione del risparmio e degli investimenti, iniziativa tesa a migliorare il modo in cui il sistema finanziario dell’UE convoglia i risparmi verso investimenti produttivi.
Così come era stato annunciato al termine del Consiglio europeo del 20 marzo del 2025, il Consiglio dell’ECOFIN ha messo in evidenza che “un’autentica Unione del risparmio e degli investimenti contribuirà a convogliare ogni anno centinaia di miliardi di euro di investimenti aggiuntivi verso l’economia europea, concorrendo a dare impulso alla competitività, all’autonomia strategica e alla sicurezza economica dell’UE”.
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha rimarcato l’importanza per l’Unione europea di puntare a una maggiore integrazione dei mercati. auspicando il rafforzamento dell’ESMA, ovvero dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, autorità di vigilanza indipendente dell’Unione Europea che protegge gli investitori, garantisce la stabilità del sistema finanziario e promuove mercati finanziari ordinati, efficienti e trasparenti, lavorando anche per armonizzare le normative in tutta l’UE,
Iniziata la riunione del Consiglio dell’Ecofin
E’ iniziata la riunione del Consiglio dell’Ecofin, che affronterà alcune questioni cruciali relative all’economia e alla finanza, tra cui il PNRR e l’Unione del risparmio e degli investimenti.
Cos’è il Consiglio Ecofin e quali sono le due funzioni. Dall’euro digitale al PNRR, di cosa si discute oggi
Il Consiglio Ecofin, così come spiega il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), “è una delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio dell’Unione europea. E’ composto dai ministri dell’economia e delle finanze degli stati membri (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo, Svezia, Austria, Bulgaria, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Croazia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta) ed eventualmente dai ministri del bilancio”.
Il Consiglio si riunisce una volta al mese a Bruxelles o a Lussemburgo; inoltre si riunisce in via informale una volta ogni sei mesi nel paese che in quel momento detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE.
“Il Consiglio Ecofin è responsabile della politica economica, delle questioni relative alla fiscalità, dei mercati finanziari e dei movimenti di capitali, nonché delle relazioni economiche con i paesi al di fuori dell’Ue. Prepara inoltre il bilancio annuale dell’Ue e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l’euro. Coordina le politiche economiche degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne monitora le politiche di bilancio. Coordina inoltre le posizioni dell’UE alle riunioni di livello internazionale, come quelle del G-20, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Infine, è responsabile degli aspetti finanziari dei negoziati internazionali sulle misure per affrontare i cambiamenti climatici. Partecipano alle sue sessioni anche i commissari europei competenti”.
Oggi si discuterà di alcune questioni cruciali, per la precisione dei seguenti dossier:
- Euro digitale: Il Consiglio terrà un dibattito orientativo per spianare la strada all’adozione della sua posizione sul pacchetto moneta unica. Il pacchetto comprende il quadro giuridico per l’iniziativa tesa a introdurre l’euro digitale, come anche un regolamento relativo al corso legale del contante in euro.
- Unione del risparmio e degli investimenti: A seguito di una presentazione da parte della Commissione, i ministri dovrebbero esprimere le loro opinioni sull’atteso pacchetto sulle infrastrutture di mercato e la vigilanza efficiente, oltre che sulla comunicazione e raccomandazione della Commissione sulle pensioni.
- Semestre europeo 2026: Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sui seguenti documenti della Commissione: la relazione sul meccanismo di allerta, il progetto di raccomandazione per la zona euro e la relazione relativa alla procedura per i disavanzi eccessivi, pubblicata il 25 novembre nel quadro del pacchetto d’autunno del semestre europeo 2026.
- Semplificazione della normativa in materia di servizi finanziari.
- Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) dunque di PNRR: A tal proposito il Consiglio dovrebbe adottare decisioni di esecuzione intese ad approvare i piani per la ripresa e la resilienza modificati presentati dagli Stati membri.
- Aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
- Fiscalità:Il Consiglio approverà la relazione semestrale del Consiglio ECOFIN sulle questioni fiscali.
- Relazione annuale della Corte dei conti europea.
- Attuazione del quadro di governance economica:Il Consiglio sosterrà il codice di condotta, recentemente approvato, del Comitato economico e finanziario (CEF) che fornisce orientamenti per l’attuazione pratica del nuovo quadro di governance economica. A tal proposito, vale la pena di ricordare che il Comitato economico e finanziario è un comitato dell’UE, istituito per promuovere il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri.
- Importazioni di piccole spedizioni.
- Riforma delle dogane.
Ieri, a margine della riunione dell’Eurogruppo, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha avuto secondo fonti del MEF un colloquio con la Presidente della BCE Christine Lagarde, al fine di chiarire la questione dell’emendamento di Fratelli d’Italia inserito nella legge di bilancio 2026 del governo Meloni, volta ad attribuire la proprietà dell’oro di Bankitalia ai cittadini italiani.
Fonti del Mef hanno indicato che “la lettera inviata da Giorgetti alla Bce mette fine alla vicenda” e che di conseguenza tutto è stato chiarito. Ovvero?
Nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione dell’Eurogruppo il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis ha commentato il dossier sottolineando che la questione dell’oro presente nei forzieri di Bankitalia è una questione di politica monetaria, che riguarda la BCE e la Banca d’Italia.
Rispondendo alla domanda se sarebbe possibile per l’Italia ridurre il debito pubblico se lo Stato avesse l’oro di Bankitalia Dombrovskis ha poi sottolineato che l’acquisizione allo Stato non ridurrebbe il debito, “in quanto gli obblighi del debito esistente rimangono in vigore e devono di conseguenza essere onorati”,
