Riunione ECOFIN oggi, in DIRETTA. L’UE fa il punto su PNRR, euro digitale e risparmio. Parla Giorgetti

Ha preso il via oggi, venerdì 12 dicembre 2025, la riunione dell’Ecofin, ovvero il Consiglio Economia e finanza che discuterà di alcune questioni cruciali.

Presente il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ieri ha avuto secondo fonti del MEF un colloquio con la Presidente della BCE Christine Lagarde a margine dell’Eurogruppo, al fine di chiarire la questione dell’emendamento di Fratelli d’Italia inserito nella legge di bilancio 2026 del governo Meloni, volta ad attribuire la proprietà dell’oro di Bankitalia ai cittadini italiani.

La riunione dell’ECOFIN affronta ora la questione dell’euro digitale. Il numero due di Christine Lagarde, vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos ha preso la parola ricordando che l’obiettivo è quello di far sì che l’utilizzo dell’euro digitale da parte dei cittadini dell’area euro avvenga entro il 2029

“ Dobbiamo avere un mercato europeo integrato , dobbiamo avere un meccanismo di cooperazione molto robusto tra gli organismi di supervisione europei e nazionali. Io credo che la proposta della Commissione europea vada nella direzione giusta , in quanto rafforza la governance dell’ESMA ”. Giorgetti ha auspicato anche una revisione delle funzioni “ ESMA al fine di rafforzare il suo ruolo ”.

Giorgetti mette in evidenza limiti ESMA, il monito: Non disponiamo ancora di struttura europea che gestisca le crisi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha sottolineato nel suo intervento alla riunone del Consiglio ECOFIN, in riferimento all’iniziativa dell’Unione dei risparmi e degli investimenti, che l’Italia accoglie con favore l’iniziativa, e che questo “è un pacchetto molto importante, molto complesso in termini politici ed economici” e che “dunque è necessario portare avanti discussioni tecniche e monitorare la situazione da un punto di vista politico al fine di fare progressi”.

Ancora, “dobbiamo tener conto della reatà e la realtà ci dice che una diretta supervisione potrebbe essere un po’ prematura in questo momento, in quanto l’ESMA dispone di una esperienza limitata im quest’area e non detiene ancora di competenze specifiche da un punto di vista operativo”. Giorgetti ha continuato, ribadendo la necessità di “monitorare gli eventi in modo attento per disporre di una supervisione efficace”.

Il titolare del Tesoro ha fatto notare anche che “riguardo a potenziali crisi e al modo in cui possiamo gestirle non disponiamo di una struttura europea che gestisca le crisi”.