La risposta tariffaria della Cina potrebbe paralizzare la produzione di automobili

La Cina non è soltanto la vittima principale delle tariffe commerciali di Trump, ma anche l’unico Stato che ha deciso di ribattere con la stessa moneta e alzare i dazi sulle importazioni statunitensi. Una mossa che ha innescato un meccanismo pericoloso, attirando le ire del tycoon. A pagare le conseguenze di questo tiro alla fune intercontinentale è l’intera economia globale, a partire dal settore delle automobili.

I dazi sulle materie prime rischiano di paralizzare la produzione di automobili, soprattutto di quelle elettriche per le quali c’è una spropositata necessità di metalli e magneti delle terre rare. Non a caso Elon Musk sta facendo del suo meglio per ottenere la revisione delle tariffe statunitensi, al momento senza scalfire minimamente la posizione di Donald Trump. Nel frattempo, gli effetti disastrosi sul mercato dei veicoli elettrici preoccupa anche l’Unione europea, pronta a trattare con Pechino per trovare una soluzione comune.

La risposta tariffaria della Cina Cina e Stati Uniti hanno messo in campo un gioco pericoloso, nessuno è disposto a cedere, ma anzi i leader sono sempre più intenzionati a mostrare la propria fermezza all’avversario. Così, dopo che Trump ha alzato ulteriormente i dazi “perché la Cina ha imprudentemente deciso di reagire contro gli Stati Uniti” (come dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt) Xi Jinping risponde ancora più duramente. Come si evince dal recente rapporto del New York Times, infatti, Pechino ha vietato l’esportazione di ben 6 dei 17 elementi estratti dalle terre rare. In particolare, si tratta di: samario;

gadolinio;

terbio;

disprosio;

lutezio;

scandio;

ittrio. Per l’esportazione di magneti al neodimio, inoltre, è richiesta un’autorizzazione speciale che richiede diverso tempo. Le nuove misure coinvolgono tutti i Paesi che acquistano i materiali dalla Cina, che oggi domina il mercato delle terre rare con politiche industriali che l’Occidente non riesce a sostenere. I costi di estrazione sono l’ostacolo principale alla diversificazione dell’industria mineraria, consolidando la dipendenza dalla Cina, forte dei massicci investimenti realizzati ma pure di una certa leggerezza nella tutela dell’ambiente e della salute. Paradossalmente, la domanda di terre rare è destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi decenni proprio per via degli impegni verso la transizione energetica.