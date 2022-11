Rialzo tassi Bce e Fed continuerà: cosa può succedere (davvero) all’Italia

I tassi di interesse, al 2% in Eurozona, continueranno a salire a causa di un’inflazione ancora elevata: cosa accadrà all’economia e ai conti pubblici dell’Italia con questo trend?

La domanda si inserisce in un quadro assai chiaro: nel breve-medio periodo il costo del denaro crescerà ancora. Questo è emerso nelle parole di Lagarde una settimana fa, confermate nei giorni scorsi e proprio in queste ultime ore da diversi membri della banca centrale e dalla stessa governatrice.

Dopo che la Fed ha alzato ancora il tasso di riferimento di 75 pb indicando un probabile allentamento nel ritmo degli aumenti, ma non un abbandono nel breve-medio termine della politica restrittiva, si stanno intensificando le discussioni su cosa accadrà all’economia mondiale e, in modo più ristretto europea e italiana con altri rialzi dei tassi anche nel 2023.

La presidente della Banca centrale europea ha avvertito che una lieve recessione è possibile, ma che non sarebbe di per sé sufficiente ad arginare l’impennata dei prezzi. Di contro, il membro del consiglio direttivo Fabio Panetta ha messo in guardia sui rischi economici di rapidi rialzi dei tassi.

Cosa può accadere, quindi, in Italia e quali stime sulla sua economia in un contesto di costi di finanziamento ancora in aumento? Alcune considerazioni.

leggi anche Lagarde ammette il rischio recessione, ma i tassi saliranno ancora

Recessione nel 2023: Pil Italia a rischio

L’Italia ha sorpreso negli ultimi dati Istat, ancora preliminari, sul Pil: nel terzo trimestre è cresciuta dello 0,5% su base trimestrale e del 2,6% a livello annuale, registrando un Prodotto interno lordo acquisito per l’anno del 3,9%. La percentuale è maggiore del 3,3% previsto nella Nadef.

Il nostro Paese beneficia soprattutto di una ripresa del comparto servizi e di una domanda interna in buona performance, anche rispetto alle restrizioni Covid ancora presenti l’anno scorso.

Cosa aspettarsi nel 2023, alla luce anche del rialzo dei tassi di interesse in corso? Le prospettive non sono buone per il nostro Paese. Maggiore costo del denaro significa che bisogna pagare più interessi su un prestito, sia a livello familiare, sia per le aziende che vogliono investire. Tradotto: si spende meno e si investe poco, in un contesto reso già molto incerto dalla crisi energetica che sta colpendo molto le persone e le imprese con il caro bolletta.

Il rischio per l’Italia con tassi di interesse sempre più alti è, quindi, di vedere diminuire consumi e produzione, con un rallentamento del Pil. Non a caso proprio nella giornata del 2 novembre l’agenzia di rating Moody’s ha previsto una crescita pari allo 0% nel nostro Paese l’anno prossimo, con conseguenze negative sulle banche nazionali (l’affidabilità dei prestiti diminuisce).

Poche settimane fa, inoltre, il Fmi ha messo in guardia il mondo, sull’orlo della recessione, ma anche l’Italia: nel 2023 ha previsto un -0,2% di crescita nazionale.

Tassi più alti, quindi denaro più costoso, si aggiunge all’incertezza sui prezzi di gas ed elettricità e alimenta le stime di redditi con minore capacità di spesa e produzione rallentata in Italia.

Mutui sempre più alti

Tra gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse c’è l’aumento del costo della rata mensile del mutuo.

Pur non essendo diretta, questa relazione non è affatto trascurabile e il ragionamento, che abbiamo già spiegato in questo articolo, è il seguente: l’Euribor, dal quale si calcola il tasso di interesse di un mutuo variabile, è collegato alla politica monetaria Bce, nel senso che aumenta con un rialzo dei tassi della banca centrale. La banca centrale interviene incrementando il suo tasso di riferimento e questo fa crescere anche il valore che le banche europee devono pagare quando prendono del denaro in prestito dalla Bce. Di conseguenza, le banche aumenteranno anche il costo per cittadini e imprese che chiedono prestiti e mutui.

In termini numerici, secondo una stima Fabi gli interessi sui mutui ipotecari, già alti e al 4% con il costo del denaro all’1,25%, dopo il raggiungimento del 2% dei tassi di interesse ell’Eurozona possono anche sfiorare il 5%.

Secondo Codacons, l’aumento sui mutui a tassi variabile dopo l’ultima decisione Bce potrà essere di 40-50 euro in più al mese.

Chiaramente, proseguendo la politica dei tassi di interesse elevati per fermare l’inflazione, le rate dei mutui possono ancora aumentare nel 2023. Con un forte rischio nella capacità di pagamento da parte delle famiglie, che stanno già assistendo all’erosione del reddito per il caro bollette.

Rendimenti Btp in focus: quanto costerà il debito?

Il solo annuncio della Fed su un aumento dei tassi che continuerà, anche se forse più lento nel ritmo, ha spinto i rendimenti obbligazionari non solo negli Usa, ma anche in Italia.

Oggi, 3 novembre, il Btp decennale rende il 4,4%, dopo aver toccato un picco più allarmante del 4,7%. Il rendimento, lo ricordiamo, è ciò che lo Stato paga a chi compra il suo debito.

La politica monetaria aggressiva delle banche centrali generalmente provoca un innalzamento dei rendimenti delle obbligazioni, con la conseguente caduta del suo prezzo. Ora, l’impennata del rendimento Btp significa che il debito dello Stato costa di più.

L’Osservatorio dei Conti pubblici ha fatto uno studio al riguardo: con un aumento di 1 punto percentuale dei tassi di interesse sui titoli di Stato, persistente e uniforme lungo la curva per scadenze, la spesa per interessi può crescere di 3 miliardi nei successivi 12 mesi (e di 39,4 miliardi nei successivi 5 anni).

Inoltre, l’effetto combinato di tassi elevati della Bce anche in futuro, recessione alle porte, crisi energetica e prezzi elettrici ancora alti può favorire l’aumento dello spread Btp-Bund decennali. Qualsiasi passo incerto dell’Italia in questo contesto, come un ritardo nel Pnrr, potrebbe far piombare sul Paese un clima di sfiducia e far fuggire gli investitori.

Inflazione ancora elevata

La questione inflazione è assai complessa in Europa e, quindi, in Italia. Questo perché l’impennata dei prezzi è causata soprattutto dagli effetti della guerra in Ucraina, dalla mancanza del gas russo, dalla crisi energetica. Tutti fattori cosiddetti esterni, non controllabili direttamente dalla politica dei tassi di interesse della Bce (che tende a smorzare la domanda di beni e servizi).

La banca centrale europea, infatti, ha ripetuto che l’aumento dei tassi è necessario per freddare le aspettative di inflazione e che non avrà effetto nell’immediato.

Con prezzi al consumo record in Italia a ottobre al 12%, il nostro Paese può ancora peggiorare. Se le scorte di gas non basteranno, specialmente nell’inverno 2023, i prezzi possono ancora salire, nonostante il rialzo dei tassi. Anzi, l’effetto a catena, con un’inflazione ancora elevata, può essere quello di una Bce ancora aggressiva per molto, stimolando la recessione.

Attenzione all’euro debole sul dollaro

Da non trascurare, infine, il ruolo del tasso di cambio EUR/USD, anch’esso influenzato dalle dinamiche delle banche centrali.

Facciamo un esempio con quanto accaduto dopo la riunione Fed del 2 novembre: il dollaro ha ripreso forza nella previsione di ulteriori aumenti dei tassi. Di conseguenza, l’euro si è indebolito, rimanendo ampiamente sotto la parità.

Una Bce intenzionata ad aumentare ancora i tassi può spingere la moneta unica. Tuttavia, con un costo del denaro in crescita anche le stime sul rallentamento economico avanzano e questo danneggia l’euro sul dollaro. Gli Usa, infatti, non sono colpiti dalla crisi energetica come l’Eurozona, che invece è più coinvolta in tutte le vicende che girano intorno alla guerra in Ucraina e che possono danneggiarla economicamente.

In un anno, la coppia EUR/USD è passata da 1,15 a 0,97: ha perso il 15%.

Cosa significa questa debolezza dell’euro per l’Italia? A livello commerciale, una valuta più debole favorisce le imprese che esportano, soprattutto in Paesi dove c’è il dollaro. Tra quelle quotate al Ftse Mib ci sono StMicroelectronics, Ferrari, Prysmian, Diasorin, Pirelli, Stellantis.

Tuttavia, le importazioni risultano più costose. Considerando che l’Italia compra sia gas che petrolio denominate in dollari (ora anche più Gnl dagli Usa), questo significa che le materie prime costano di più, alimentando anche la spirale dell’inflazione.