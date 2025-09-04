Regime forfettario, flat tax fino a 100.000 nella manovra 2026

Continua la stagione delle dichiarazioni, flat tax al 15% per ricavi e compensi fino a 100.000 euro, questo promette la Lega per il regime forfettario. Il tentativo non è riuscito nella Legge di Bilancio 2025, ma sembra che il Governo voglia riprovarci con la manovra 2026.

In una riunione, a cui ha partecipato anche il Ministro dell’Economia Giorgetti, si è nuovamente parlato di innalzare la soglia del regime forfettario a 100.000 euro. Questo comporterebbe un buon vantaggio economico a chi ha una partita Iva e supera l’attuale soglia di 85.000 euro prevista per il regime di favore.

Nella nota diramata dopo la riunione si parla in modo esplicito della possibilità di innalzare a 100.000 euro la soglia per il regime forfettario.

É fattibile la flat tax al 15% fino a 100.000 euro? Si tratta di una dichiarazione estiva oppure la riforma può essere inserita nella manovra 2026?

Regime forfettario con flat tax fino a 100.000 euro nella manovra 2026

Attualmente i titolari di partita Iva che hanno scelto di aderire al regime di favore sono 2 milioni. Non mancano polemiche, come quelle del FMI che chiede l’abolizione della flat tax, a cui si aggiunge una procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea, questa ritiene che il regime forfettario sia discriminatorio in quanto non trova applicazione per residenti di altri Stati Membri della UE o dello Spazio Economico Europeo.

La procedura è stata aperta a luglio 2025 e l’Italia ha 60 giorni di tempo per correggere il tiro.

In linea di massima questo non impedisce di innalzare la soglia della flat tax per il regime forfettario.

Si ricorda che obiettivo dichiarato del Governo è quello di applicare la flat tax a tutti i contribuenti e si sta procedendo gradualmente attraverso la riduzione delle aliquote da 4 a 3 già strutturale, a cui si unisce la possibile estensione della seconda soglia Irpef da 50.000 euro a 60.000 euro.