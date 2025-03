Recessione USA? “Nessuna garanzia che non ci sarà”. Bessent parla di crisi finanziaria e Wall Street

“Nessuna garanzia che non ci sarà nessuna recessione”. “E, a quanto pare, non è questo il momento di pensare a Wall Street. Parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent, in un intervento al programma televisivo “Meet the Press” della NBC. Non solo: senza i provvedimenti che l’amministrazione Trump sta prendendo per rimettere in riga i conti federali degli Stati Uniti, “ quello che posso garantire è che avremmo avuto una crisi finanziaria . Le ho studiate, le ho insegnate, e se avessimo continuato a spendere a quei livelli....era insostenibile tutto ”.

“Noi”, ha continuato Bessent, “stiamo ora procedendo a un reset, mettendo le cose su un piano sostenibile ”.

Per quanto riguarda il trend di Wall Street, reduce dalle settimana peggiore dal 2023, Bessent ha ricordato di essersi occupato di investimenti per 35 anni: “e vi posso assicurare che le correzioni sono salutari. Sono normali. Ciò che non è normale è continuare a salire, avere mercati euforici: è questo il modo in cui si arriva alle crisi finanziarie. Sarebbe stato molto più salutare se qualcuno avesse cercato di mettere qualche freno negli anni 2006, 2007. Non avremmo avuto i problemi del 2008 ”, (anno in cui esplose la crisi finanziaria prima in USA, poi in tutto il mondo) .

Ancora Bessent: “non sono preoccupato per i mercati. Nel lungo termine, con una politica fiscale efficace, una deregulation e una sicurezza energetica, i mercati andranno benissimo”.

