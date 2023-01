La recessione globale si può evitare, ma non in un Paese: le nuove stime FMI

Il Fondo monetario internazionale ha alzato le sue stime di crescita economica globale per la prima volta in un anno, con la resilienza della spesa statunitense e la riapertura della Cina che rafforzano la domanda e allontanano i forti venti di recessione.

“Le prospettive non sono peggiorate questa volta, il che di per sé è una buona notizia”, ​​ha detto il capo economista Pierre-Olivier Gourinchas. Il fondo ha tagliato le sue previsioni per il 2023 tre volte l’anno scorso. “Ma non basta. Ci sono ancora alcune sfide da affrontare nel nostro cammino verso una ripresa sostenibile che sia ampia e duratura”.

La lotta contro l’inflazione, per esempio, non è ancora vinta: la politica monetaria dovrà rimanere restrittiva e alcuni paesi dovranno inasprirsi ulteriormente prima che si verifichi un rallentamento delle misure generali dell’aumento del costo della vita, ha sottolineato Gourinchas in un briefing. I rischi al ribasso includono lo stallo della ripresa della Cina, l’escalation della guerra in Ucraina e un maggior numero di economie emergenti e in via di sviluppo che entrano in difficoltà debitorie.

Inoltre, tra le potenze economiche ce n’è una stimata in contrazione per il 2023. Tutte le nuove previsioni del FMI sulla ripresa globale.

FMI più ottimista per la crescita globale: tutte le stime

Il FMI ha affermato che la crescita globale scenderà ancora al 2,9% nel 2023 dal 3,4% nel 2022, ma le sue ultime previsioni del World Economic Outlook segnano un miglioramento rispetto alla previsione di ottobre del 2,7% di crescita quest’anno.

Per il 2024, il PIl del mondo accelererà leggermente al 3,1%, ma questo è un decimo di punto percentuale al di sotto delle previsioni di ottobre, poiché l’impatto completo degli aumenti dei tassi di interesse delle banche centrali più ripidi rallenterà la domanda.

Nelle sue previsioni specifiche per il 2023, l’FMI ha affermato di aspettarsi ora una crescita del Pil degli Stati Uniti dell’1,4%, in aumento rispetto all’1,0% previsto a ottobre e dopo un +2,0% nel 2022. La spinta viene da consumi e investimenti più forti del previsto nel terzo trimestre del 2022, un mercato del lavoro solido e solidi bilanci dei consumatori.

La zona euro ha ottenuto guadagni simili, con una crescita del 2023 per il blocco ora prevista allo 0,7%, contro lo 0,5% nelle prospettive di ottobre, dopo un +3,5% nel 2022. Il FMI ha affermato che l’Europa si è adattata a costi energetici più elevati più rapidamente di previsto, e un allentamento dei prezzi dell’energia ha aiutato la regione.

Per quanto riguarda la Cina, ora è stimata crescere al 5,9%, più del doppio della previsione di ottobre del fondo, mentre l’India dovrebbe essere la grande economia in più rapida crescita al mondo quest’anno, con una produzione superiore del 7% nell’ultimo trimestre del 2023 rispetto a un anno prima. Insieme, la Cina e l’India rappresenteranno la metà della crescita globale quest’anno, mentre gli Stati Uniti e l’area dell’euro rappresenteranno solo il 10%, ha affermato il FMI.

Il dragone, nello specifico, sarà un “motore” a vantaggio di altri Paesi, ha affermato Gourinchas.

Un Paese va in recessione nel 2023

La Gran Bretagna è l’unica grande economia avanzata che il FMI ha previsto in recessione quest’anno, con un calo dello 0,6% del PIL mentre le famiglie lottano con l’aumento del costo della vita, anche per l’energia e i mutui.

È probabile che anche l’economia russa superi quella del Regno Unito, secondo le sue stime, in crescita dell’1% nello stesso periodo. Il grafico riassuntivo delle previsioni aggiornate è eloquente nel mostrare cosa sta per accadere a livello globale:

Previsioni FMI sulla crescita 2023 Focus su principali economie mondiali, con crescita percentuale confrontando i quarti trimestre 2022 vs 2023

“In generale, siamo ben lontani da qualsiasi tipo di indicatore di recessione globale”, anche se il concretizzarsi dei rischi esistenti potrebbero cambiare la situazione, ha affermato Gourinchas.

L’economia globale può ancora soccombere: i rischi

Il FMI ha affermato che vi sono rischi sia al rialzo che al ribasso per le prospettive, con risparmi accumulati che creano la possibilità di una crescita sostenuta della domanda, in particolare per il turismo, e un allentamento delle pressioni del mercato del lavoro in alcune economie avanzate che contribuiscono a raffreddare l’inflazione, riducendo la necessità di rialzi aggressivi dei tassi.

Tuttavia, ha elencato rischi al ribasso sempre più grandi, tra cui focolai più diffusi di Covid in Cina e un peggioramento delle turbolenze immobiliari del paese.

Un’escalation della guerra in Ucraina potrebbe far aumentare ulteriormente i prezzi dell’energia e del cibo, così come un inverno freddo il prossimo anno, mentre l’Europa fatica a rifornire lo stoccaggio di gas e compete con la Cina per le forniture di gas naturale liquefatto.

Sebbene l’inflazione complessiva sia scesa in molti paesi, un prematuro allentamento delle condizioni finanziarie lascia i mercati vulnerabili a riprezzamenti improvvisi se le letture dell’inflazione core non scendessero.

Il FMI ha anche ribadito le preoccupazioni per le insolvenze del debito nei mercati emergenti, ma ha minimizzato la minaccia di un “ambiente di crisi sistemica del debito.”

Secondo il fondo, circa il 60% dei paesi a basso reddito e diverse economie dei mercati emergenti rischiano o sono già in difficoltà.