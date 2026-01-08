Questo bond è una rarità. Prezza 100, ha una super cedola dell’8% e scade a settembre 2026

Riuscire a comprare quasi alla pari, e non di rado anche sotto la parità, un titolo in circolazione e prossimo alla scadenza non capita spesso. Meglio, capita raramente se l’obbligazione vanta un ricchissimo coupon nominale annuo come nel caso qui in esame. Eppure l’emittente è un’istituzione finanziaria con il massimo punteggio di affidabilità e quindi rischio di credito quasi assente, ma c’è “un però”. Vediamo di quale si tratta, anticipando solo che prezza 100 questo bond bancario cedola 8% con scadenza settembre 2026.

La Banca Europea per gli Investimenti (EIB)

Prima vedere l’obbligazione vediamo chi è il debitore. Investire in bond equivale a prestargli soldi in cambio di interessi a date prestabilite e del rimborso del capitale a scadenza. Tutto vero fino a eventuale default emittente. Il verificarsi di tale casistica estrema inficia cedole e/o rimborso in tutto o in parte a seconda dell’entità e profondità della crisi emittente.

Bene, l’obbligazione qui in esame è targata Banca Europea per gli Investimenti, BEI o EIB a seconda della dicitura in inglese o in italiano. È un’istituzione finanziaria di proprietà degli Stati membri UE creata nel 1958 dal Trattato di Roma.

È incaricata di finanziare i progetti comunitari, sia in Europa che nel resto del mondo, in chiave crescita, occupazione, ambiente e infrastrutture, R&S, etc. In sostanza è il braccio finanziario UE ed eroga prestiti a condizioni vantaggiose. Parallelamente si finanzia tramite bond a medio e lungo termine e/o in valute differenti dall’euro. Tra i tanti bond in circolazione sul secondario citiamo (in ordine di durata residua):

Bei Fx 4% Feb29 Gbp , con ISIN EU000A3LUMF5 e scadenza al 15/02/’29;

, con ISIN EU000A3LUMF5 e scadenza al 15/02/’29; Bei Fx 11% Jul30 Brl, identificativo EU000A4D7YR5, scadenza per 03/07/’30;

identificativo EU000A4D7YR5, scadenza per 03/07/’30; Bei Green Fx 2.5% May32 Eur , matricola EU000A4D7ZW2, rimborso al 14/05/’32;

, matricola EU000A4D7ZW2, rimborso al 14/05/’32; Eib Tf 3% Ot33 Eur , ISIN XS0975634204 e data scadenza il 14/10/’33;

, ISIN XS0975634204 e data scadenza il 14/10/’33; Bei Fx 3% Feb39 Eur, ISIN EU000A3LT492 e scadenza al 15/02/’39.

Il rating della BEI è il massimo della scala, tripla AAA. Per le principali agenzie (Fitch, Moody’s e S&P) il rischio credito è infimo data l’elevata affidabilità BEI nell’onorare i debiti contratti. Un grosso problema in meno per gli investitori, che possono nutrire elevatissime probabilità di riavere indietro i soldi a scadenza. Un concetto spesso

L’obbligazione della Banca Europea per gli Investimenti con cedola ricchissima

L’obbligazione Eib Tf 8% St26 Brl ha matricola ISIN XS2391850703 con data inizio negoziazione 20/10/’21 e data scadenza e rimborso finale al 30/09/’26. Si tratta di un investimento con una vita residua di 265 giorni (al tempo dell’articolo), cioè di 0,726 anni. Trattandosi di un investimento ad elevato rischio, la brevissima scadenza è sicuramente un vantaggio, insieme all’elevato rating debitore.

Il flottante è di 325.000.000 BRL, cioè Real brasiliani (simbolo: R$), con taglio minimo di 5.000 Brl per ogni singolo titolo. Al cambio attuale EUR/BRL a 6,2854 (fonte: Investing.com) questo vuol dire che servono 795,5 €, più spese di commissioni bancarie, per sottoscrivere 1 titolo Eib Tf 8% St26 Brl.

Il tasso cedola periodale, infine, è dell’8,00%, il 7% al netto della ritenuta fiscale al 12,50%. La stessa aliquota si applica anche alle eventuali plusvalenze maturate in caso di rivendita anticipata, oltre che alle cedole. Meglio, alla cedola dato che la liquidazione ha periodicità annua. Infatti al prossimo 30 settembre 2026 la BEI rimborserà il valore nominale (in Brl e non in euro, ovvio) di tutti i titoli posseduti, più 350 Brl di interessi netti per singolo bond sottoscritto.

Prezza 100 questo bond bancario cedola 8% con scadenza settembre 2026

Al tempo esatto dell’articolo l’Eib Tf 8% St26 Brl prezza 99,99 (dati: Borsa Italiana), per un rendimento effettivo netto annuo del 6,95%. Tuttavia, in questi giorni i prezzi si muovono quasi con “regolarità” intorno a cento, in un range di valori compreso grosso modo tra 99 e 101.

Sui bond in generale, e su tipologie come quella qui in esame, tre aspetti “extra” da considerare riguardano la liquidità, il rischio mercato e quello valutario. Il rischio emittente, infatti, è abbastanza spuntato dato il rating tripla A, mentre sulla bontà della cedola non vi sono dubbi di sorta.

Sul rischio mercato, i prezzi nell’ultimo lustro sono stati tra 90 e 100, mente negli ultimi 6 mesi tra 98 e 102, con un solo high a 104,25 il 22/12/’25. I corsi sembrano quasi destinati su questi valori data l’approssimarsi della data di rimborso finale.

Sul fronte degli scambi sul secondario, invece, i contrati giornalieri nell’ultimo mese sono compresi tra 2 e 12, e controvalori tra 15.000 e 427mila R$. Nei mesi scorsi il bond ha denotato più interesse tra gli investitori considerati i maggiori contratti e controvalori registrati. Di fondo resta un bond al limite dell’illiquido, il che è un contro per chi non è sicuro di attendere il prossimo 30 settembre.

L’incognita cambio per questo titolo di breve durata

Tuttavia, la vera incognita che spiega il perché del ricco tasso cedolare sta nel rischio cambio. Moltissime emissioni in valute locali, ma distinte dalle monete forti come euro, USD, sterlina inglese, etc, hanno cedole roboanti. Devono infatti compensare l’investitore “non locale” dagli elevatissimi rischi valutari sottostanti. Spesso queste monete si deprezzano nel tempo contro le monete forti, e nei casi peggiori le ricche cedole possono risultare insufficienti a compensare le perdite da cambio.

Una cosa “buona” dell’Eib Tf 8% St26 Brl è che ha una vita residua molto limitata, il che non vuol dire che il rischio cambio non esista. Anzi, a dimostrazione di quanto appena detto vediamo quale cross prospettano tra 8 mesi e mezzo gli analisti. Secondo Previsionieuro.com la chiusura del mese di settembre ’26 dell’EUR/BRL dovrebbe essere a 5,814, cioè il Real dovrebbe deprezzarsi di un altro 7,5%. Si tratta di una previsione e non di una certezza, che laddove si verificasse azzererebbe il guadagno cedolare. Anzi, renderebbe il rendimento dell’investimento negativo ai corsi attuali, dato anche il peso delle tasse e commissioni bancarie. Se andassaero in direzione opposta, invece, andrebbero a beneficio del ritorno, potenziandolo.

Un bond ad elevatissimo rischio, quindi, per nulla adatto all’investitore comune. L’investimento presuppone elevate padronanze in termini di cambi, di mercati finanziari, di gestione del rischio e di sane strategie operative a breve termine.