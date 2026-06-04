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Inflazione a due velocità in Europa. Cosa succede ai BTP e ai risparmi degli italiani con la BCE che non riesce a scegliere

Tommaso Scarpellini

4 Giugno 2026 - 06:54

Inflazione italiana al 3,2%, Germania frena. La BCE è stretta tra fuochi opposti. I BTP tremano o resistono? Il conto potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti.

Inflazione a due velocità in Europa. Cosa succede ai BTP e ai risparmi degli italiani con la BCE che non riesce a scegliere
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L’inflazione italiana sale al 3,2% mentre quella tedesca rallenta: una divergenza che in pochi si sarebbero potuti aspettare, e che molti, soprattutto, non si sanno spiegare.

Due paesi, due traiettorie opposte, una sola politica monetaria: il paradosso europeo torna a sfidare la credibilità di Francoforte. Infatti mentre questa forbice si allarga, mette la BCE in una posizione sempre più scomoda. La domanda che si fanno tutti gli investitori è: «come reagirà di fronte a questa situazione?»

Ma soprattutto, per i risparmiatori italiani con BTP in portafoglio, quanto costerà lo squilibrio che si sta generando fra queste due economie? Non solo lo spread, ma anche altri elementi potrebbero creare dei problemi. [...]

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