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Azioni Ferrari sotto €300. Supporto tecnico o occasione (da valutare con cautela)?

Tommaso Scarpellini

2 Giugno 2026 - 13:23

Ferrari tra €286 e €297: zona tecnica o miraggio? I grafici parlano, il mercato risponde. Tutto si gioca in pochi euro.

Azioni Ferrari sotto €300. Supporto tecnico o occasione (da valutare con cautela)?
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C’è un livello di prezzo su Ferrari che i trader più attenti avrebbero già cerchiato in rosso da settimane. Tra €286 e €297 si concentrerebbe una confluenza tecnica rara, il tipo di configurazione che compare poche volte l’anno su un titolo di questa qualità. Ma in un mercato dove l’incertezza macro continua a pesare sui portafogli, anche la zona più promettente può trasformarsi in una trappola se letta con strumenti sbagliati.

Ferrari e la geometria del prezzo: cosa starebbero dicendo i grafici

Nel mondo dell’analisi tecnica, esistono aree di prezzo che sembrano quasi «magnetiche»: zone dove domanda e offerta si sono storicamente incontrate, dove i volumi si addensano e dove il comportamento dei partecipanti tende a ripetersi con una certa coerenza. La fascia compresa tra €286 e €297 sul titolo Ferrari potrebbe rappresentare esattamente questo tipo di struttura. [...]

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