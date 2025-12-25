Quasi nessuno lo sa, usa questo trucco quando carichi il tuo cellulare

I telefoni di ultima generazione stanno diventando sempre più veloci e avanzati, non solo dal punto di vista delle performance, ma anche dell’autonomia. Quasi tutte le celle degli smartphone più moderni riescono a durare un giorno intero e, grazie alla ricarica rapida, si può raggiungere il 100% di batteria in meno di un’ora.

Tutte funzionalità utilissime, ma che ancora oggi non risolvono a pieno i problemi che vivono milioni di consumatori in tutto il mondo. Quante volte ti è capitato di avere il cellulare completamente scarico prima di uscire di casa? O magari a pochi minuti da un’importante riunione di lavoro? Se ti imbatti in queste spiacevoli situazioni, c’è un trucco da provare subito.

leggi anche Apple e Google uniscono le forze, è la svolta per questi smartphone

Il trucco per velocizzare la ricarica del telefono

Se devi ricaricare la batteria del tuo telefono ma hai poco tempo a disposizione, prova questo trucco e vedrai che la percentuale della batteria salirà molto più velocemente. Ti basta un singolo tocco per risultati insperati. Cosa fare? Attivare la modalità aereo prima di inserire il cavo USB nell’apposito slot.

Quando il telefono non è più impegnato nella ricerca di reti o nelle funzioni wireless, la quantità di energia che può venire trasferita direttamente nella batteria diventa maggiore. La differenza è notevole, in particolar modo quando si è impegnati e non si ha tempo per utilizzare lo smartphone.

Minore è l’attività, più rapida è la ricarica. Con la modalità aereo impostata, non riceverai né chiamate, né messaggi e né tantomeno notifiche dalle tue app preferite, poiché viene disattivata la connessione a internet. Basta qualche minuto “fuori dal mondo” e il tuo telefono sarà carico.

Altri consigli per ottimizzare la batteria

Oltre ad attivare la modalità aereo prima di ricaricare il telefono, ci sono altri trucchetti nascosti che potrebbero ottimizzare la batteria. Per prima cosa, fai attenzione ai processi attivi in background. GPS, notifiche, aggiornamenti delle app: sono tutti elementi che consumano energia in continuazione, anche col dispositivo collegato alla presa. Se disattivi le funzioni sopracitate e riduci la luminosità dello schermo, libererai più energia per il flusso di ricarica.

Una grande differenza la fa poi la capacità del caricabatterie. Se ne hai uno obsoleto da 5W, dovrai attendere anche più ore per arrivare al 100% di autonomia. Oggi lo standard supportato dalla maggior parte dei dispositivi è 20 o 30W, compra un caricatore di questo tipo e la batteria si ricaricherà in pochi minuti.

Infine, evita di usare il telefono mentre è sotto carica. Non solo per il flusso di energia, ma anche per evitare un surriscaldamento. Questo fenomeno è uno dei più dannosi per la durata della cella.