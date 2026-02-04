Google sconsiglia di rispondere alle chiamate da questo numero

Le frodi in tempo reale e le chiamate spam sui nostri smartphone sono ormai da anni una costante. Possono essere numeri fissi italiani, oppure mobile con prefissi provenienti da Paesi esteri. Una volta aver risposto, partono voci automatiche o addirittura non si sente nulla. Dall’altra parte della cornetta, ci sono spesso sistemi ideati da hacker e cybercriminali per avviare truffe su larga scala.

Per potersi tutelare ed evitare di cadere nel tranello, esistono trucchi e accortezze che spesso tornano utili. Ma potrebbero non bastare, ed è proprio per questo motivo che Google ha deciso di intervenire in prima linea per i suoi utenti. C’è una nuova funzionalità presto in arrivo per tutti da provare.

La nuova funzionalità anti spam di Google

Un primo assaggio lo avevamo avuto all’ultimo evento I/O di Google. Big G stava lavorando a una funzionalità per il rilevamento di frodi in tempo reale per i suoi telefoni Pixel. Ora pare che lo strumento sia stato perfezionato e sia pronto per il rollout su larga scala.

Come funziona? Si parte da dei modelli di conversazione che comunemente vengono utilizzati nelle pratiche fraudolente. Dopo aver identificato un truffatore, sul display dei Google Pixel compare un avviso visivo di potenziale truffa. Il tutto accompagnato da un pulsante per terminare la chiamata e da uno per contrassegnare il numero come Non pericoloso.

I casi mostrati ai tempi da Big G sono gli stessi che potrebbero capitare a chiunque di noi ogni giorno. Una chiamata da una persona che afferma di essere una banca e chiede di trasferire immediatamente fondi a causa di una violazione del conto, per esempio. Fraud Detection, la nuova funzionalità, è in grado di elaborare istantaneamente la chiamata per capire se è autentica o meno.

Come funziona Fraud Detection di Google

La nuova feature Fraud Detection di Google lavora principalmente con l’intelligenza artificiale. La serie Pixel 9 si avvale di Gemini Nano, mentre gli altri modelli hanno altri modelli di apprendimento automatici a cui affidarsi.

Come specificato da Big G, nessun audio o trascrizione viene memorizzato sul dispositivo. C’è un invio immediato ai server di Google, ma solo in via temporanea per poter analizzarne il contenuto. Almeno inizialmente, si tratterà di uno strumento disattivato di default.

Per usufruirne, bisogna andare su Impostazioni tramite l’app Telefono e poi premere su Rilevamento Frodi. Per il momento, Fraud Detection è disponibile in beta pubblica per tutti i telefoni Google Pixel 6 e successivi negli Stati Uniti. Probabilmente già entro l’inizio dell’estate, il rilascio sarà allargato al resto del mondo in versione stabile.