Quanto valore avrà il PIL mondiale nel 2022? Ci sarà il record, l’analisi

Economia mondiale nel 2022: sarà record per il valore del PIL.

A dichiararlo è stato uno studio del Center for Economics and Business Research, secondo il quale l’anno prossimo la crescita globale toccherà la cifra record di 100.000 miliardi di dollari per la prima volta e in anticipo rispetto alle precedenti stime.

L’effetto stimolo post-pandemia sarà determinante per questo slancio. Tuttavia, il rischio inflazione troppo elevata e persistente resta in agguato, con stime più oscure nei prossimi anni.

Con un PIL in accelerazione nel mondo nel 2022, quali nazioni saranno protagoniste per la crescita? Le stime nel dettaglio.

Record PIL mondiale nel 2022: i dettagli

Il think tank inglese non ha dubbi: l’economia mondiale dovrebbe superare i 100 trilioni di dollari per la prima volta nel 2022, due anni prima di quanto previsto in precedenza.

Il PIL globale sarà spinto dalla continua ripresa dalla pandemia e dai piani di stimolo in corso, anche se l’inflazione persistente a livelli record potrebbe riportare le principali economie in recessione.

L’avvertimento è stato chiaro nelle valutazioni del Center for Economics and Business Research: se i Governi e le banche centrali non saranno in grado di arginare i prezzi in aumento e, soprattutto, i fattori inflattivi non transitori, tra il 2023 e il 2024 sarà recessione nel mondo.

Attenzione anche agli effetti del cambiamento climatico, che ridurrà la spesa dei consumatori di $ 2 trilioni in media all’anno fino al 2036, poiché le aziende trasferiranno il costo degli investimenti per la decarbonizzazione.

Le stime sui Paesi: focus su India e Cina. E l’Italia?

Interessante l’analisi degli esperti sui potenziali ritmi di sviluppo delle grandi economie mondiali. Quale PIL nazionale correrà di più e in quali tempistiche?

La società di consulenza ha previsto che la Cina diventerà la prima economia mondiale in termini di dollari nel 2030, due anni dopo rispetto alle previsioni del rapporto della World Economic League Table dello scorso anno.

L’India sembra destinata a superare la Francia il prossimo anno e poi la Gran Bretagna nel 2023, per riconquistare il suo posto di sesta economia mondiale.

Nello specifico, il Regno Unito è sulla buona strada per essere più forte del 16% rispetto alla Francia nel 2036, nonostante la Brexit.

La Germania supererà l’economia giapponese nel 2033. La Russia potrebbe diventare una delle prime 10 economie entro il 2036 e l’Indonesia sembra sulla buona strada per il nono posto nel 2034.

E l’Italia? Il centro studi ha sottolineato che: “L’ex presidente della BCE Mario Draghi ha guidato con successo il Paese negli ultimi mesi. Ma non è chiaro quanto questo periodo di relativa stabilità politica continuerà.”

C’è, dunque, una certa incertezza sulle proiezioni italiane e, come da copione, i motivi sono politici. Nel 2022 il nostro Paese dovrebbe mantenere l’ottavo posto come crescita economica. Tuttavia, le stime vedono un peggioramento negli anni, con un probabile slittamento alla 13 posizione mondiale in termini di PIL.